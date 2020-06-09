Росстат подсчитал денежные потери населения Волгоградской области

Экономика 09.06.2020 09:11
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09.06.2020 09:11
Среднедушевые денежные доходы населения Волгоградской области в первом квартале этого года резко снизились по сравнению с четвертым кварталом прошлого года. Как сообщает ИА «Высота 102», так, по данным ведомства, этот показатель в первом квартале 2020 года в регионе составил 21579 рублей. Для сравнения: в четвертом квартале было 29239 рублей. В Калмыкии среднедушевые денежные доходы жителей в этом году были еще меньше – 16628 рублей, в Крыму – 19281 рубль.
Резкое падение доходов населения в первом квартале этого года по сравнению с четвертым кварталом прошлого года зафиксировано во всех регионах ЮФО. Так, в Краснодарском крае этот показатель с 40140 рублей упал до 30270 рублей, в Ростовской области – с 37064 до 26673 рублей.
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