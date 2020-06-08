



Перед судом в Волгоградской области предстанет 53-летний квартирант, который подозревается в убийстве собственника жилья. Как сообщил ИА "Высота 102" сегодня руководитель Котельниковского МСО СУ СК России по Волгоградской области Хонгор Муджиков, мужчина также обвиняется краже, совершенной год назад.

По данным следствия, убийство 60-летнего мужчины произошло 23 февраля текущего года в День защитника Отечества в городе Котельниково. Ранее судимый квартирант и собственник жилья вместе употребляли алкоголь. Между мужчинами произошел конфликт, в результате которого фигурант дела убил собутыльника. Его труп нашли только на следующий день.

Квартиранта сразу задержали, но он отрицал свою причастность к убийству. А пятна на одеже, которую после застолья мужчина не успел снять, он объяснил соком от томатов. Однако экспертиза показала, что на одежде кровь убитого мужчины.

В ходе расследование уголовного дела была установлена причастность мужчины к краже микроволновой печи из парикмахерской в 2018 году. Вину в совершенных преступлениях фигурант дела полностью признал.



