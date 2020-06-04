Раскаяние и дети: в Волгоградской области поставщик суррогата осужден «условно»

Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ и ОМВД России по Палласовскому району.
Расследования 04.06.2020 19:54
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04.06.2020 19:54
Сегодня Палласовским районным судом Волгоградской области вынесен приговор в отношении Кажегалиева Р.К., который занимался приобретением и сбытом фальсифицированного алкоголя. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на информацию облсуда, по совокупности преступлений гражданину Кажегалиеву назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года условно, с испытательным сроком четыре года. При назначении наказания судом учтены смягчающие обстоятельства, а именно: наличие малолетних детей у виновного, явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, полное признание своей вины, раскаяние в содеянном.
Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ и ОМВД России по Палласовскому району.
Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ и ОМВД России по Палласовскому району.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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