Раскаяние и дети: в Волгоградской области поставщик суррогата осужден «условно»





Сегодня Палласовским районным судом Волгоградской области вынесен приговор в отношении Кажегалиева Р.К., который занимался приобретением и сбытом фальсифицированного алкоголя. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на информацию облсуда, по совокупности преступлений гражданину Кажегалиеву назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года условно, с испытательным сроком четыре года. При назначении наказания судом учтены смягчающие обстоятельства, а именно: наличие малолетних детей у виновного, явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, полное признание своей вины, раскаяние в содеянном.

Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ и ОМВД России по Палласовскому району.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.



