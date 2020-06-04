Федеральные новости

В день голосования по Конституции жителей Волгоградской области снова спросят о времени

Федеральные новости 04.06.2020 15:56
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04.06.2020 15:56


Опрос жителей Волгоградской области о часовом поясе, действующем на территории региона, планируется провести 1 июля – в день общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ. Об этом сообщили ИА «Высота 102» сегодня в пресс-службе Волгоградской областной думы. 
Напомним, 12 марта на заседании регпарламента было принято постановление «О выявлении мнения населения Волгоградской области по вопросу об исчислении времени». Тогда же была поддержана идея провести опрос жителей региона о часовом поясе в ходе общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию РФ. Первоначально это планировалось сделать 22 апреля, но из-за пандемии дата была перенесена.
Высказать свое мнение о времени на участках можно будет в течение семи дней с 25 июня – как и при голосовании по Конституции. В  опросном листе предлагается такая формулировка вопроса - «Какую часовую зону Вы считаете предпочтительней: московское время или время, установленное в Волгоградской области в настоящий момент?»
Как пояснили в облдуме, в большинстве муниципальных районов и городских округов уже принят свой порядок проведения опроса. Результаты голосования о времяисчислении в каждом муниципальном образовании будут утверждаться представительными органами местного самоуправления. Итоги подведут в регпарламенте, однако в законопроект результаты опроса не трансформируются. 
Напомним, референдум по вопросу перевода времени в Волгоградской области состоялся 18 марта 2018 года в день выборов президента России. Явка составила более 67%. 58,82% проголосовавших или 687 028 жителей региона высказались за переход Волгоградской области из второй часовой зоны в третью (МСК+1). После внесения Госдумой соответствующих изменений в федеральное законодательство 28 октября 2018 года Волгоградская область перешла на местное время. Но и после этого между сторонниками и противниками перехода в другой часовой пояс споры не затихали. 
В марте этого года председатель облдумы Александр Блошкин, отвечая на вопрос корреспондента ИА «Высота 102», как повлияет голосование по времени на общую явку электората на участки 22 апреля (первоначальная дата голосования – прим. ред. ИА «Высота 102»), ответил следующее: «Я знаю, читаю и слышу, что это, якобы, делается для того, чтобы поднять явку. Нет, абсолютно нет. Да, в 2018 году примерно 10%, мое субъективное мнение, мы дополнительно получили явки. Сегодня другие цели и задачи». 

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