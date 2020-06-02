В Волгоградской области за рога сайгака контрабандист получил срок





53-летний гражданин Республики Казахстан сегодня приговорен к 3 с половиной годам в исправительной колонии общего режима. Решение, сообщает ИА «Высота 102», вынес Палласовский районный суд.

Расследование уголовного дела велось сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области. Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, установлено, что 27 февраля текущего года осужденный перевез с территории Республики Казахстан в Российскую Федерацию 6 рогов сайгака - особо ценного животного. Рога были спрятаны в полость для запасного колеса в багажнике своего автомобиля. Затем на территории Палласовского района рога сайгака были проданы за 22 тысячи рублей. В качестве покупателя в рамках оперативных мероприятий выступил сотрудник УФСБ. 28 февраля контрабандист аналогичным способом перевез через границу еще 49 рогов сайгака, которые спрятал в тайнике на пустыре рядом с поселком Эльтон для дальнейшей продажи. В ходе очередного рейса 3 марта фигурант уголовного дела перевез еще 83 штуки рогов, спрятав их в обшивке дверей и полости для запасного колеса в багажнике своей машины. Противоправная деятельность была пресечена УФСБ и Погрануправлением ФСБ России по региону.

Государственное обвинение поддержано прокуратурой Палласовского района Волгоградской области.

Приговор в законную силу не вступил.

