Экология

Под Волгоградом бесстыжий коммерсант создал грязную проблему большого масштаба

Экология 02.06.2020 20:55
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02.06.2020 20:55




Свалка размером 5 гектаров образовалась в  Городищенском районе стараниями скромного  предпринимателя, на которого не смогли найти управу ни чиновники, ни надзорные органы. Глава Орловского сельского поселения Федор Грачев, глядя на захламленное поле, только разводит руками –  местный бюджет никогда не потянет в одиночку расчистку этой территории.
Войну с виновником образования свалки поселковая администрация, как рассказал ИА «Высота 102» Федор Грачев, начала еще в 2014 году. Имя антигероя  властям прекрасно известно – индивидуальный предприниматель Евгений Нечаев. В какой-то момент дельцу пришла нехитрая бизнес-идея – брать деньги с населения и компаний за вывоз мусора. В качестве полигона коммерсанту приглянулся пустырь неподалеку от ЖД-станции «Орловка». Там же по соседству располагались постройки, в которых работники пытались заниматься переработкой мусора. «Свалка полыхала постоянно. Мы отсюда не вылазили. Каждую неделю вызывали пожарные расчеты», - вспоминает глава поселка.

Многочисленные рейды проверяющих структур, штрафы и предписания о запрете сваливать мусор эффекта долгое время не имели. В итоге коммерсанта оштрафовали на беспрецедентную сумму – 5 млн рублей. В настоящее время следов присутствия Нечаева на свалке не видно -  местные власти совместно с предпринимателями регулярно опахивают территорию по периметру, преграждая пути въезда. 

Без ответа остается один вопрос - кто и на какие деньги освободит земельный участок от залежей мусора. Озабоченность проблемой проявили в региональном штабе ОНФ. Активист движения Антон Щепетнов побывал на месте и оценил масштабы бедствия. «Здесь мы видим много токсичного мусора – резину, ртутные лампы, горы строительных отходов.  Скоро наступит жара – в любой момент свалка может полыхнуть», - говорит общественник. В Общероссийском народном фронте хотят привлечь внимание профильных региональных структур к этой территории и включить ее в перечень рекультивируемых объектов к в рамках национального проекта «Экология».

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