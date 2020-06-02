Под Волгоградом бесстыжий коммерсант создал грязную проблему большого масштаба

Экология 02.06.2020 20:55
0
02.06.2020 20:55
Свалка размером 5 гектаров образовалась в Городищенском районе стараниями скромного предпринимателя, на которого не смогли найти управу ни чиновники, ни надзорные органы. Глава Орловского сельского поселения Федор Грачев, глядя на захламленное поле, только разводит руками – местный бюджет никогда не потянет в одиночку расчистку этой территории.
Войну с виновником образования свалки поселковая администрация, как рассказал ИА «Высота 102» Федор Грачев, начала еще в 2014 году. Имя антигероя властям прекрасно известно – индивидуальный предприниматель Евгений Нечаев. В какой-то момент дельцу пришла нехитрая бизнес-идея – брать деньги с населения и компаний за вывоз мусора. В качестве полигона коммерсанту приглянулся пустырь неподалеку от ЖД-станции «Орловка». Там же по соседству располагались постройки, в которых работники пытались заниматься переработкой мусора. «Свалка полыхала постоянно. Мы отсюда не вылазили. Каждую неделю вызывали пожарные расчеты», - вспоминает глава поселка.
Многочисленные рейды проверяющих структур, штрафы и предписания о запрете сваливать мусор эффекта долгое время не имели. В итоге коммерсанта оштрафовали на беспрецедентную сумму – 5 млн рублей. В настоящее время следов присутствия Нечаева на свалке не видно - местные власти совместно с предпринимателями регулярно опахивают территорию по периметру, преграждая пути въезда.
Без ответа остается один вопрос - кто и на какие деньги освободит земельный участок от залежей мусора. Озабоченность проблемой проявили в региональном штабе ОНФ. Активист движения Антон Щепетнов побывал на месте и оценил масштабы бедствия. «Здесь мы видим много токсичного мусора – резину, ртутные лампы, горы строительных отходов. Скоро наступит жара – в любой момент свалка может полыхнуть», - говорит общественник. В Общероссийском народном фронте хотят привлечь внимание профильных региональных структур к этой территории и включить ее в перечень рекультивируемых объектов к в рамках национального проекта «Экология».
Реклама
В Волгоградской области по просьбе чиновников продлевают половодье29.05.2020 12:10
Экология 29.05.2020 12:10
В Волгограде признали запрещенной инструкцию по охоте с петлями в России27.05.2020 16:04
Экология 27.05.2020 16:04
Мусорный позор: в Волгограде никак не остановят рост несанкционированных свалок26.05.2020 22:29
Экология 26.05.2020 22:29
Волжская ГЭС снова наращивает сбросы26.05.2020 16:48
Экология 26.05.2020 16:48
В Волгограде границы у рек Царица и Ельшанка появились после суда25.05.2020 17:15
Экология 25.05.2020 17:15
В Волгоградской области заказали разведку мест для новых плотин в Волго-Ахтубинской пойме21.05.2020 12:02
Экология 21.05.2020 12:02
В Волгограде пресекли сброс стоков в речку20.05.2020 17:06
Экология 20.05.2020 17:06
Под Волгоградом браконьеров с крупным уловом накрыли в ходе рейда рыбохраны и ФСБ19.05.2020 15:29
Экология 19.05.2020 15:29
«Рыба моя»: Волжская ГЭС наращивает водосброс17.05.2020 14:12
Экология 17.05.2020 14:12
Да, Арчеда: умирающую реку в Волгоградской области начнут оживлять за 200 миллионов в начале лета17.05.2020 11:42
Экология 17.05.2020 11:42
В Волгоградской области расчистят Яму почти за 100 миллионов рублей17.05.2020 09:34
Экология 17.05.2020 09:34
В Волгоградской области ожидаются заморозки13.05.2020 17:27
Экология 13.05.2020 17:27
Росводресурсы продлили сбросы на Волжской ГЭС ради рыбы11.05.2020 13:20
Экология 11.05.2020 13:20
В Волгоградской области десятки домов спасли от потопа08.05.2020 15:16
Экология 08.05.2020 15:16
Владельцу токсичной свалки под Волгоградом пригрозили отзывом лицензии07.05.2020 16:45
Экология 07.05.2020 16:45
Реклама