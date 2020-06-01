Ни батута, ни окон: в Волгограде очередная волна обманов жителей





О самых показательных недавних случаях обмана жителей через интернет-сайты объявлений ИА «Высота 102» рассказали в .Управлении МВД России по городу Волгограду.





41-летняя волгоградка на одном из сайтов увидела объявление о продаже женской обуви и одежды и решила приобрести. После переписки с продавцом, женщина перевела 3900 рублей, но обещанный товар так и не получила.





Обещанного детского батута не дождался 37-летний волгоградец. Мужчина также решил приобрести товар через сайт объявлений, но после перевода денег, лжепродавец так и не вышел на связь.

28-летняя жительница Тракторозаводского района лишилась 26 000 рублей. В социальной сети девушке пришло сообщение от ее сестры с просьбой перечислить деньги на операцию родственнице. Обеспокоенная девушка перевела деньги на реквизиты карты, которые были указаны в сообщении, а после перезвонила родственнице которая сообщила, что ее аккаунт был взломан злоумышленниками.





От действий мошенника пострадала 72-летняя жительница Кировского района. Пожилая женщина впустила в свою квартиру незнакомца, который представился ей специалистом по техническому обслуживанию окон и убедил пенсионерку запланировать на на следующий день ремонт оконных рам. Женщина отдала незнакомцу более 100 тысяч рублей, но обещанного визита лжемастера так не дождалась.



