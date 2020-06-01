Экология

В центр Волгограда залетела чудо-птица

Экология 01.06.2020 11:16
0
01.06.2020 11:16


Сегодня утром во дворе на улице Гагарина в центре Волгограда была обнаружена птица, которую вряд ли можно отнести к разряду «городских».  «Сидела в клумбе. Удивительно, как она там оказалась», - рассказал ИА «Высота 102» известный тренер по боксу Павел Дешевов. Он опубликовал  видео с необычным гостем  в соцсети. Пользователи тут же начали выдвигать различные версии: «Это что за пингвин?». Люди предполагают, что среди каменных джунглей каким-то образом оказалась выпь болотная. Птицу нашла в палисаднике у многоэтажки родственница тренера Татьяна Владимировна Крюкова. «Я пошла утром полить цветы, а она сидела на тропинке, разевала клюв, как будто есть или пить просила. Мы ее взяли, сносили в ветеринарку, там не смогли сказать, что за птица. Сейчас уже нашли специалистов, которые ее выкормят и отпустят в дикую природу», - рассказала Татьяна Владимировна.
Как пояснили ИА «Высота 102» в областном комитете природных ресурсов, найденная сегодня птица, это - выпь малая. «Достаточно распространенный вид на территории нашего региона. Это перелетная птица, у нас останавливается на гнездование. Гнездится в тростниковых зарослях. Случаи, когда выпь обнаруживается в центре мегаполиса – не редкость. Птица может случайно залететь в город в поисках пищи, заблудиться или остановиться отдохнуть. Если она здорова, то сможет улететь сама. Лучше выпустить ее у какого-то водоема, где растет тростник», - отметили специалисты.




Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Урны, контейнеры. 95 50 05; 95 50 06

Защитные бязевые и неопреновые маски
Экология
29.05.2020 12:10
Экология 29.05.2020 12:10
Комментарии

0
Далее
Экология
27.05.2020 16:04
Экология 27.05.2020 16:04
Комментарии

0
Далее
Экология
26.05.2020 22:29
Экология 26.05.2020 22:29
Комментарии

0
Далее
Экология
26.05.2020 16:48
Экология 26.05.2020 16:48
Комментарии

0
Далее
Экология
25.05.2020 17:15
Экология 25.05.2020 17:15
Комментарии

0
Далее
Экология
21.05.2020 12:02
Экология 21.05.2020 12:02
Комментарии

0
Далее
Экология
20.05.2020 17:06
Экология 20.05.2020 17:06
Комментарии

0
Далее
Экология
19.05.2020 15:29
Экология 19.05.2020 15:29
Комментарии

0
Далее
Экология
17.05.2020 14:12
Экология 17.05.2020 14:12
Комментарии

0
Далее
Экология
17.05.2020 11:42
Экология 17.05.2020 11:42
Комментарии

0
Далее
Экология
17.05.2020 09:34
Экология 17.05.2020 09:34
Комментарии

0
Далее
Экология
13.05.2020 17:27
Экология 13.05.2020 17:27
Комментарии

0
Далее
Экология
11.05.2020 13:20
Экология 11.05.2020 13:20
Комментарии

0
Далее
Экология
08.05.2020 15:16
Экология 08.05.2020 15:16
Комментарии

0
Далее
Экология
07.05.2020 16:45
Экология 07.05.2020 16:45
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:20
Директору аптеки в Волгоградский области грозит тюрьма за продажу препарата без рецептаСмотреть фотографии
14:34
Волгоградка бросила 4-летного сына на улице ради застольяСмотреть фотографии
14:21
Инфекционный госпиталь Минобороны в Волгограде стал военной тайнойСмотреть фотографии
14:11
В Волгоградской области уже более двухсот заболевших коронавирусом медиковСмотреть фотографии
14:02
Коронавирусу тут не место: ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» мобилизует все ресурсы для создания безопасных условий труда на Гремячинском ГОКеСмотреть фотографии
13:54
В Волгограде экспедитор разыграл кражу 1,3 млн рублей у компанииСмотреть фотографии
13:47
17 волгоградцев вернулись домой из Нью-Йорка «под конвоем»Смотреть фотографии
13:41
Роспотребнадзор нашел возможную причину вспышки COVID-19 в Урюпинском интернатеСмотреть фотографии
13:18
В Волгоградской области 20-ой жертвой коронавируса стала пенсионерка из ФроловоСмотреть фотографии
12:55
В Волгоградской области за дачу взятки начальнику колонии задержан бывший зэкСмотреть фотографии
12:48
В Волгограде память летчика увековечат на "звездном" домеСмотреть фотографии
11:57
Надо подумать: волгоградский губернатор поручил подготовиться к открытию детских садовСмотреть фотографии
11:42
Хуже некуда: в Волгоградской области стремительный рост заболевших CODID-19 и еще одна смертьСмотреть фотографии
11:21
К Международному дню защиты детей Сбербанк приготовил приятные сюрпризы для россиянСмотреть фотографии
11:16
В центр Волгограда залетела чудо-птицаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:05
В Волгоградской области стали меньше рожатьСмотреть фотографии
10:19
В Волгограде не удалось продать на торгах гостиницу ценой в полмиллиардаСмотреть фотографии
09:46
Под Волгоградом водитель сбил ребенка на электросамокате и скрылсяСмотреть фотографии
09:37
«Про нас никто не говорит»: еще в одной волгоградской больнице нашли коронавирусСмотреть фотографии
08:42
На севере Волгограда сгорели три автомобиляСмотреть фотографии
22:01
В Волгограде стихия угрожает разрушением новой дороге в ЖК «Комарово»Смотреть фотографии
20:50
Мэрия Волгограда обнародовала сведения о зарплатах руководства районных МБУСмотреть фотографии
19:36
Будь готов: выпускник-2020 без электронной подписи может не попасть в ВУЗСмотреть фотографии
18:37
РФС нагрянет с инспекцией на «Волгоград Арену»Смотреть фотографии
15:47
Экс-спикер гордумы Волгограда обогнала по зарплате всех руководителей МУКСмотреть фотографии
15:18
В городе Волгоградской области усложнилась обстановка по COVID-19Смотреть фотографии
15:06
Девятнадцатой жертвой коронавируса в Волгоградской области стал житель ВолжскогоСмотреть фотографии
14:25
Вторая попытка: в Волгограде снова готовятся к Параду ПобедыСмотреть фотографии
13:03
Волгоградская область – на седьмом месте в России по приросту новых случаев COVID-19Смотреть фотографии
11:42
В Волгоградской области новая смерть от коронавируса и рекордное число заболевшихСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 