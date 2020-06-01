В центр Волгограда залетела чудо-птица

Экология 01.06.2020 11:16
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01.06.2020 11:16
Сегодня утром во дворе на улице Гагарина в центре Волгограда была обнаружена птица, которую вряд ли можно отнести к разряду «городских». «Сидела в клумбе. Удивительно, как она там оказалась», - рассказал ИА «Высота 102» известный тренер по боксу Павел Дешевов. Он опубликовал видео с необычным гостем в соцсети. Пользователи тут же начали выдвигать различные версии: «Это что за пингвин?». Люди предполагают, что среди каменных джунглей каким-то образом оказалась выпь болотная. Птицу нашла в палисаднике у многоэтажки родственница тренера Татьяна Владимировна Крюкова. «Я пошла утром полить цветы, а она сидела на тропинке, разевала клюв, как будто есть или пить просила. Мы ее взяли, сносили в ветеринарку, там не смогли сказать, что за птица. Сейчас уже нашли специалистов, которые ее выкормят и отпустят в дикую природу», - рассказала Татьяна Владимировна.
Как пояснили ИА «Высота 102» в областном комитете природных ресурсов, найденная сегодня птица, это - выпь малая. «Достаточно распространенный вид на территории нашего региона. Это перелетная птица, у нас останавливается на гнездование. Гнездится в тростниковых зарослях. Случаи, когда выпь обнаруживается в центре мегаполиса – не редкость. Птица может случайно залететь в город в поисках пищи, заблудиться или остановиться отдохнуть. Если она здорова, то сможет улететь сама. Лучше выпустить ее у какого-то водоема, где растет тростник», - отметили специалисты.
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