ЦПКиО Волгограда номинирован на парковый «Оскар»

Общество 16.04.2025 08:32
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16.04.2025 08:32
Центральный парк культуры и отдыха Волгограда вошел в число финалистов II Всероссийской парковой премии «Парки России» в категории «Парк, реализованный по проекту ГЧП». Экспертный совет в составе представителей Минстроя России, Госдумы РФ, архитекторов, профессионалов отрасли высоко оценил достижения волгоградцев, сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области.
Итоги федерального конкурса подведут 23 апреля в Москве на церемонии награждения в рамках V Международной выставки-конференции ParkSeason Expo, Международного форума парков стран БРИКС, Всероссийского слета директоров парков, Международного конгресса парков развлечений и производителей аттракционов. Победитель конкурса получит статуэтку «Девушка с веслом» — так называемый «парковый Оскар».
Напомним, концессионное соглашение действует между администрацией Волгограда и ООО «Парк» с 2017 года. В конце 2024 года компания приступила и к развитию соседней территории — парка «Дружба: Волгоград – Баку».
По версии Ассоциации парков России, волгоградский ЦПКиО входит в топ-10 парков страны.
Фото ЦПКиО
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