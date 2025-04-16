Общество

Мошенники крадут сбережения с помощью фейковых рассылок Госуслуг

Общество 16.04.2025 07:18
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16.04.2025 07:18


Мошенники начали распространять фейковые рассылки под видом Госуслуг для кражи сбережений россиян. Как сообщили V102.RU в Киберполиции России, злоумышленники рассчитывают использовать информированность граждан о способах мошенничества.

В письмах аферисты просят связаться со службой поддержки в связи с неизвестным входов в их личный кабинет. Далее, используя эмоциональное воздействие, убеждают отложить все дела и немедленно начать разбираться с проблемой.  

Далее они просят назвать код из СМС и получают доступ к аккаунту, где используют личные данные для похищения денежных средств. 

В полиции рекомендуют удалять сообщение от неизвестных источников, а взаимодействие с госпорталом осуществлять через официальное приложение.

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