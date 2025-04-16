Партию сыра из концентрата отправили москвичи в Волгоград

Общество 16.04.2025 10:12
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16.04.2025 10:12
Странный сыр поступил в организацию, осуществляющую деятельность в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на межрегиональное управление Россельхознадзора, по электронным документам было установлено, что 380 кг сыра были выработаны из неизвестного сырья.
По данным компонента «Меркурий» выявлено, что данная продукция изготовлена из сырья, не относящегося к молочной продукции, а именно - из сухого белкового продукта, белка сухого и концентрированного жира. Кроме того, в сырье не указана ветеринарно-санитарная экспертиза. Производителем и поставщиком молочной продукции являются предприятия из Московской области.
Данный факт не обеспечивает прослеживаемость продукции при производстве и не позволяет установить, из какого сырья была произведена данная продукция, что может привести к выпуску в оборот некачественной продукции животного происхождения, отметили в Россельхознадзоре.
По данному факту нарушения управлением в отношении хозяйствующего субъекта, принявшего молочную продукцию, выработанную из сырья неизвестного происхождения, объявлено предостережение.
Фото сгенерировано ИИ
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