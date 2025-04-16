Базары по продаже саженцев и рассады открылись в Волгограде

В Волгограде открылись специализированные ярмарки и площадки для продажи семян, саженцев и рассады, сообщили V102.RU в мэрии.

В настоящее время уже работают такие базары на площади им. Дзержинского в Тракторозаводском районе, у здания №124 по ул. Качинцев в Дзержинском районе, у здания №100г по ул. Котлубанской в Ворошиловском районе, на улице им. Григория Засекина (у пересечения с дорогой, ведущей к пос. Горная Поляна) в Кировском районе, вдоль пр-кта Университетского (вблизи остановки общественного транспорта «Зеленое кольцо») в Советском районе, на ул. Плеханова и у пересечения улицы Копецкого и Брестской в Красноармейском районе.

Посадочный материал также можно приобрести в Волгограде на сельскохозяйственных ярмарках и рынках.

По информации мэрии, саженцы и рассада представлены на ярмарке, расположенной на проспекте Металлургов вблизи рынка «Северный» в Краснооктябрьском районе. Есть такие специализированные площадки на территории Центрального рынка и на территории «Народной ярмарки» на ул. Исторической в Дзержинском районе.

Фото из архива V102.RU