В Волгограде с 15 апреля начали отключать горячую воду: почему и где

Первый этап гидравлических испытаний в рамках плановых предупредительных работ стартовал в Волгограде. Как сообщили V102.RU в «Концессии теплоснабжения», для этого с 15 апреля приостановлена подача горячей воды по определенным улицам во всех районах города.

- Мы не можем подавать горячую воду при проведении гидравлических испытаний, так как все это повышенное давление уйдет в дома, и мы порвем им систему. К тому же мы останавливаем котлы, чтобы температура теплоносителя была менее 45 градусов. А при такой температуре теплоноситель просто не сможет подогреть холодную воду до нужной температуры в ЦТП. А ведь она там становится горячей для потребителей, - пояснил заместитель начальник энергорайона тепловых сетей №1 Роман Попыкин.

Гидравлические испытания проводятся для выявления изношенных участков теплосетей. Для этого котельные подают охлажденный теплоноситель в систему под повышенным давлением. В наиболее уязвимых местах возникают течи, которые сигнализируют о необходимости замены или ремонта участка.





Так, сегодня в результате такого испытания на котельной 4-х связистов в Краснооктябрьском районе таким образом был выявлен участок квартального трубопровода, который требует ремонта.

- При опрессовке 21 ЦТП выявилась неисправность трубопровода. Мы успели набрать давление 11 кг, дальше последовал резкий скачок и стало понятно, что в трубе течь. Мы остановили сетевые насосы. Теперь будем отсекать этот участок и устранять течь, - рассказал мастер котельной 4-х связистов Яков Шелков.

Специалисты отмечают, что чем больше изношенных участков удастся определить сейчас, тем меньше технологических нарушений на трубопроводах будет возникать в отопительный период. Параллельно с гидравлическими испытаниями на котельных будет проводится плановая проверка необходимый ремонт оборудования.

Со списком плановых отключений в апреле можно ознакомиться здесь.

Фото: «Концессии теплоснабжения»