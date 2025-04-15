Рейтинг учреждений культуры опубликовали в Волгограде

Напомним, данный рейтинг публикуется комитетом культуры ежегодно.
Общество 15.04.2025 19:51
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15.04.2025 19:51
Напомним, данный рейтинг публикуется комитетом культуры ежегодно.
Региональный комитет культуры опубликовал рейтинг деятельности подведомственных учреждений за 2024 год. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на список, всего пять учреждений достигли требуемых результатов.В их числе – Волгоградская областная детская художественная галерея, областная научная библиотека имени Горького, ансамбль Российского Казачества, областная детская филармония и Волгоградский государственный институт искусств и культуры. Итоговая оценка этих учреждений – 100 баллов.
Еще пять учреждений не в полной мере достигли показателей, при этом выявленные нарушения оказались устранимыми.
Это – Волгоградский ТЮЗ (95 баллов), агентство по проведению культурно-массовых мероприятий (95), Волгоградский музей изобразительных искусств имени Машкова (95), Волгоградский музыкально-драматический казачий театр (90), Волгоградский областной театр кукол (90), Волгоградский областной краеведческий музей (90), государственный театр «Царицынская опера» (89), Волгоградский областной центр народного творчества (85), Волгоградская государственная консерватория имени Серебрякова (84).Еще три учреждения оказались в списке с показателями менее 80 баллов: НЭТ (80), музей-заповедник «Старая Сарепта» (80) и Волгоградская филармония (75). В этих учреждениях на конец года оставались средства на лицевых счетах в связи с отклонением комитетом финансов региона заявок по причине завершения текущего финансового года, а также из-за образования кредиторской задолженности на 1 января 2025 года.
Напомним, данный рейтинг публикуется комитетом культуры ежегодно.
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