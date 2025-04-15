В ЦПКиО Волгограда ограничат вход ночью из-за вандалов

В Центральном парке культуры и отдыха Волгограда участились случаи вандализма и порчи паркового имущества. Как сообщает V102.RU, в связи с этим администрацией парка было принято решение ограничить проход через дополнительные входы с 23:00 до 06:00.

- В большинстве случаев это происходит в ночное время и, по нашим данным, делают это люди, прошедшие в парк не через основные входы, - уточнили в пресс-службе парка.

Открытыми для посетителей в ночное время останутся главные входы со стороны ТЦ «Европа Сити Молл» и стадиона «Волгоград Арена».

Фото: ЦПКиО