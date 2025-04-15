



На АЗС ЛУКОЙЛа у Мамаева кургана сегодня ревели моторы и звучали барабаны. В рамках международной акции «Чисто.Весна» на всех заправках компании с 15 по 17 апреля проходят субботники, экологические акции. Так как старт акции совпал с началом мотосезона, сегодня АЗС у Мамаева кургана посетили байкеры.

У посетителей заправки была возможность сфотографироваться на мотоцикле и принять участие в мастер-классах по чеканке значков и игре на барабанах, роль которых исполняли нефтяные бочки ЛУКОЙЛа.





Напомним, с 2023 года ЛУКОЙЛ проводит акцию «Сохрани лес», в рамках которой посетители АЗС могут купить саженец дерева и через личный кабинет посмотреть, какой был высажен саженец, отследить его геолокацию и даже посмотреть фото. В рамках акции с 15 по 17 апреля 100% от покупки саженца вернутся баллами на топливную карту.

Приняли участие в акции и сами мотоциклисты – они купили саженцы и вместе с работниками компании установили в зеленой зоне АЗС скворечники, куда смогут поселиться птицы, вернувшиеся с юга.





Компания ЛУКОЙЛ регулярно проводит экологические акции в нашем регионе. На прошлой неделе работники Волгоградского НПЗ вышли на уборку Бульвара Энгельса и Севастопольской набережной, а прошлым летом нефтепереработчики выпустили в Волгу 74 тысячи мальков русского осетра.

Фото предоставлено пресс-службой компании.

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