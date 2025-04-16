Общество 16.04.2025 08:05
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16.04.2025 08:05
В Волгоградской области наступил эпидсезон инфекций, передающихся иксодовыми клещами. Об этом предупредили в управлении Роспотребнадзора, передает V102.RU. Уже зарегистрирован один случай заболевания ИКБ - иксодовым клещевым боррелиозом.
Всего по состоянию на 15 апреля по поводу присасывания клещей в медицинские организации обратились 47 человек, в том числе 16 детей.
Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области напоминает, что на территории Волгоградской области функционируют природные очаги инфекций, переносчиками которых являются клещи - это Крымская геморрагическая лихорадка (КГЛ), иксодовый клещевой боррелиоз, туляремия, лихорадка Ку.
В ведомстве подчеркнули необходимость соблюдения правил поведения людей при нахождении на территории, опасной в отношении иксодовых клещей: При выезде на природу надо использовать инсектоакарицидные препараты, носить закрытую одежду, не ложиться на густую траву, осматривать домашних животных после прогулки.
Фото V102.RU
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