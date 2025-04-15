В Волгограде назвали двух новых почетных граждан региона

Сегодня, 15 апреля, депутаты гордумы на внеочередном заседании единогласно одобрили ходатайство губернатора о присвоений званий «Почетный гражданин Волгоградской области» Хельви Латту и Павлу Андрееву, сообщили V102.RU в гордуме.

Хельви Николаевна Латту является председателем областной общественной организации «Защитники и жители блокадного Ленинграда». Павел Алексеевич Андреев - участник Великой Отечественной войны. Их кандидатуры внесены главой региона на рассмотрение комиссии по присвоению почетного звания.

- Согласно действующей процедуре, Волгоградская областная Дума утверждает ходатайства о присвоении почетного звания после решения комиссии и рассмотрения всеми муниципалитетами региона. Принятыми сегодня решениями городская дума Волгограда, таким образом, поддержала ходатайства губернатора Волгоградской области, - пояснили в пресс-службе представительного органа власти.

На заседании депутаты также увеличили с 10-ти до 20-ти число награждаемых муниципальным знаком «За верность Отечеству» и привели в соответствие с законодательством ряд действующих нормативных актов.

Фото: Волгоградской гордумы