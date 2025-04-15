Волгоград 16 апреля окажется во власти магнитной бури

На Землю 16 апреля обрушится магнитная буря первого и второго уровня из-за двух крупных солнечных протуберанцев, выброшенных к нашей планете три дня назад, передает V102.RU.

Как пояснили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, протуберанцы представляют собой гигантские волокна плотного газа, формирующиеся в солнечной атмосфере. Ожидаются, что они достигнут нашей планеты в ночь с 15 на 16 апреля.

Согласно прогнозу ученых, пик придется на вторую половину дня 16 апреля. В 18:00 ожидается магнитная буря класса G2, которая классифицируется как средняя. Геомагнитные возмущения продлятся до конца суток.

Метеочувствительные люди могут жаловаться на плохое самочувствие, поэтому лучше во время магнитных бурь воздержаться от повышенных физических нагрузок.