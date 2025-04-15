Росстат: рождаемость в Волгоградской области в 2,3 раза отстает от смертности

В Волгоградской области смертность населения выросла за январь-февраль 2025 года на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Росстат, за 2 месяца 2025 года из жизни ушли 5936 человек, что на 201 больше, чем в начале 2024 года. При этом среди регионов ЮФО рост смертности в Волгоградской области самый высокий. Самый низкий в Южном федеральном округе отмечен в Севастополе – она снизилась на 7,2%.

Рождаемость в Волгоградской области тоже снилась. В январе-феврале 2025 года в регионе появились на свет 2563 младенца. Это на 133 малыша меньше, чем было за аналогичный период 2024 года. Снижение рождаемости составило 4,9%. В ЮФО самый лучший показатель по рождаемости зафиксирован также в Севастополе – рост составил 9,6%. Хуже всего ситуация в Калмыкии. В этом году по сравнению с прошлым рождаемость в этой республике упала почти на 10%.