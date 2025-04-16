Сегодня, 16 апреля, в музее-панораме «Сталинградская битва» презентовали книгу «Сталинград. Без срока давности», основанную на исторических событиях. Как сообщили V102.RU в администрации региона, на презентации с речью выступил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, который поблагодарил группу авторов за проделанную работу.

- От имени жителей Волгоградской области благодарю всех, кто принимал участие в подготовке и издании этого уникального исторического документа — книги «Сталинград. Без срока давности». Большое всем спасибо, - сказал глава региона. - Издание исторической книги «Сталинград. Без срока давности» — это еще один важнейший шаг в решение задачи государственной важности по сохранению исторической правды, сбережению исторической памяти и бесценного исторического наследия нашего Великого Отечества».

350-станичная книга включает пять глав: «Сталинград – Родина Победы», «Жертвы геноцида», «Экономические последствия геноцида», «Судебный процесс» и «Сохранение исторической памяти».





Большой коллектив авторов, в числе которых ученые, музейные работники, журналисты, ветераны, историки, поисковики, сотрудники правоохранительных ведомств использовали в своей работе архивные документы, воспоминания фронтовиков, ветеранов, жителей осажденного Сталинград, хронологию значимых событий, фотографические и аналитические материалы, а также материалы судебного процесса, состоявшегося в Волгоградском областном суде летом 2023 года о геноциде нацистов над мирным населением в Сталинграде.





Фото: администрации Волгоградской области