Главку МВД России по Волгоградской области исполнилось 106 лет





Сегодня, 16 апреля, 106 лет исполняется со дня образования Главного управления МВД России по Волгоградской области. Главк был создан в Царицыне в разгар гражданской войны. Несмотря на все исторические невзгоды и социально-экономические потрясения, которые переживала страна, правоохранители всегда стояли на страже законности и правопорядка, передает V102.RU.

В начале 1920-х годов в первые месяцы своего существования милиция прошла суровую закалку в борьбе с бандитскими формированиями, действовавшими на всей территории губернии. Стражам порядка пришлось в течение 5 лет вести кровопролитную борьбу с организованной преступностью.

В период Сталинградской битвы сотрудники милиции в составе 10-й дивизии войск НКВД одни из первых встретили на подступах к городу немецко-фашистских захватчиков. В результате доблестных боев порядка 700 сотрудников ведомства были удостоены государственных наград.

Уже в современной России сотрудники регионального главка продолжили свою миссию по сохранению правопорядка и обеспечению безопасности жителей. Благодаря работе правоохранителей за последние 5 лет удалось сократить преступность в регионе более чем на 13%.

Также удалось повысить до 95% раскрываемость убийств и до 99% преступлений с причинением тяжкого вреда здоровью. За прошедшую «пятилетку» сотрудниками главка МВД из незаконного оборота было изъято почти 1,5 тонны наркотических веществ.

Сегодня наиболее отличившимся сотрудникам по случаю профессионального праздника вручат ведомственные награды и очередные специальные звания. В этот день полицейские вспомнят своих коллег, погибших при исполнении служебного долга. Их имена высечены на стеле «Солдатам правопорядка» у стен здания Главного управления.

Редакция ИА «Высота 102» присоединяется ко всем теплым поздравлениям, которые звучат сегодня в адрес сотрудников регионального главка. Желаем крепкого здоровья и новых свершений во благо страны.