Актер Волжского драмтеатра скончался на 53-м году жизни

Общество 16.04.2025 08:55
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16.04.2025 08:55
Актер Волжского драматического театра Игорь Лиманский скончался на 53-м году жизни. Эту печальную новость сообщили ИА «Высота 102» в театре.
- Все мы запомним его яркие сценические образы, талантливые стихотворения, всегда хорошее настроение и весёлый нрав. В наше время добрый человек - это большая редкость. А Илья был добрым и отзывчивым коллегой и другом, которого мы все будем помнить всегда, - говорится в некрологе.
Илья Лиманский закончил Ташкентский театрально-художественный институт. Волжские зрители помнят его яркие роли во многих театральных постановках, например, он играл Кису Воробьянинова в «Двенадцати стульях».
Илья Лиманский снялся также в одном фильме.
Коллаж V102.RU
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