С 20 мая фурам запретят ездить в жару по волгоградским дорогам

В Волгоградской области с 20 мая по 31 августа вводится запрет на движение большегрузов по региональным и межмуниципальным дорогам, сообщает V102.RU со ссылкой на комитет транспорта и дорожного хозяйства региона.

- Ограничение, как и в предшествующие годы, будет действовать в период с 10-00 до 22-00 при значениях дневной температуры воздуха свыше 32 градусов, - пояснили в профильном комитете обладмина.

Такие меры предпринимаются для того, чтобы сохранить дороги от деформации и обеспечить безопасность участников дорожного движения.

Водителей, руководителей организаций, транспортных компаний, в том числе и соседних регионов, просят учитывать эту информацию при составлении графиков движения большегрузов.