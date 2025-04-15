Транспорт

С 20 мая фурам запретят ездить в жару по волгоградским дорогам

Транспорт 15.04.2025 18:29
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15.04.2025 18:29


В Волгоградской области с 20 мая по 31 августа вводится запрет на движение большегрузов по региональным и межмуниципальным дорогам, сообщает V102.RU со ссылкой на комитет транспорта и дорожного хозяйства региона.

- Ограничение, как и в предшествующие годы, будет действовать в период с 10-00 до 22-00 при значениях дневной температуры воздуха свыше 32 градусов, - пояснили в профильном комитете обладмина.

Такие меры предпринимаются для того, чтобы сохранить дороги от деформации и обеспечить безопасность участников дорожного движения. 

Водителей, руководителей организаций, транспортных компаний, в том числе и соседних регионов, просят учитывать эту информацию при составлении графиков движения большегрузов. 

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