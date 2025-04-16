Общество 16.04.2025 12:17 Реклама
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16.04.2025 12:17 Реклама
Компания «Сады Придонья» вновь продемонстрировала свою приверженность идее воспитания подрастающего поколения в духе уважения к земле и труду. Воспитанники Центра образования и развития детей «Жар-Птица», учредителем которого выступает компания, сделали важный шаг на пути к познанию мира агрокультуры, посадив свои первые яблони в настоящем саду.
Инициатива по закладке яблоневого сада – это часть масштабного проекта «Агроэкология», запущенного в начале учебного года в детском центре «Жар-Птица». Факультативный курс, разработанный для детей от 4 до 7 лет, призван привить ребятам любовь к природе и понимание важности труда на земле. Уникальность проекта заключается в сотрудничестве воспитателей и специалистов компании «Сады Придонья», в частности, профессионалов сельскохозяйственной службы.
– Этот тандем позволил соединить педагогическую методику с практическим опытом агрономов, что стало настоящим вызовом, но привело к хорошим результатам, – отметила директор детского центра «Жар-Птица» Екатерина Шляхтурова. – На протяжении учебного года ребята знакомились со строением дерева, осваивали технологии посадки и ухода за саженцами. Наши воспитанники учились правильному поливу и узнавали секреты успешного выращивания плодовых деревьев.
По словам Екатерины Шляхтуровой, программа была выстроена таким образом, чтобы дети не только получали теоретические знания, но и видели конечный результат своих усилий. Молодой сад, заложенный детьми, станет не столько местом для получения урожая, а символом преемственности поколений, напоминая о важности сохранения традиций и развития аграрной отрасли.
Компания «Сады Придонья» продолжает инвестировать в будущее, воспитывая в детях любовь к земле, труду и новым профессиям. Проект «Агроэкология» – это яркий пример того, как можно сочетать образовательный процесс с практическим опытом, формируя у детей ценностные ориентиры и открывая перед ними новые горизонты.
Фото: «Сады Придонья»
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