Общество 16.04.2025 12:32
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16.04.2025 12:32
Самолет МЧС эвакуировал двоих детей из Волгограда, получивших тяжелые ожоги, передает ИА «Высота 102» со ссылкой на федеральное спасательное ведомство.
В комитете здравоохранения пояснили, что для продолжения лечения в ожоговый центр профильного федерального учреждения переправлены 13-летняя девочка и 9-летний мальчик.
Напомним, школьница получила удар электрическим током при попытке сделать селфи на вагоне, стоявшим на железнодорожных путях на станции Спартановка. Ее госпитализировали в волгоградскую больницу №25.
В Нижний Новгород также эвакуировали 9-летнего мальчика. В ожоговый центр Волгограда его доставили 12 апреля в тяжелом состоянии.
Ранее в облздраве оценивали состояние школьницы как крайне тяжелое.
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