ГИБДД Волгограда возглавил новый руководитель

Общество 29.05.2020 13:30
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29.05.2020 13:30
Сегодня начальник Управления МВД России по Волгограду Дмитрий Возжаев в режиме видеоселекторной связи представил личному составу городского отдела ГИБДД нового руководителя, сообщает ИА «Высота 102».
Отдел ГИБДД Управления МВД России по Волгограду возглавил подполковник полиции Вячеслав Валерьевич Агафошкин. С мая 2019 года он занимал должность заместителя начальника отдела.
По информации пресс-службы городской полиции, Вячеслав Валерьевич Агафошкин поступил на службу в органы внутренних дел в 2003 году. Службу начинал с должности инспектора ДПС взвода ДПС ГИБДД ОВД Кировского района Волгограда, пройдя путь до начальника отделения дорожно-патрульной службы городской ГИБДД.
Ранее отдел ГИБДД по Волгограду возглавлял подполковник полиции Андрей Рябун. На данный момент он в кадровом резерве.
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