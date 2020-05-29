ГИБДД Волгограда возглавил новый руководитель





Сегодня начальник Управления МВД России по Волгограду Дмитрий Возжаев в режиме видеоселекторной связи представил личному составу городского отдела ГИБДД нового руководителя, сообщает ИА «Высота 102».

Отдел ГИБДД Управления МВД России по Волгограду возглавил подполковник полиции Вячеслав Валерьевич Агафошкин. С мая 2019 года он занимал должность заместителя начальника отдела.

По информации пресс-службы городской полиции, Вячеслав Валерьевич Агафошкин поступил на службу в органы внутренних дел в 2003 году. Службу начинал с должности инспектора ДПС взвода ДПС ГИБДД ОВД Кировского района Волгограда, пройдя путь до начальника отделения дорожно-патрульной службы городской ГИБДД.

Ранее отдел ГИБДД по Волгограду возглавлял подполковник полиции Андрей Рябун. На данный момент он в кадровом резерве.



