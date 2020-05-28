Волгоградская область неуверенно приближается ко второму этапу снятия ограничений











Зампредседателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов оценил сложившуюся в регионе ситуацию относительно возможного перехода ко второму этапу снятия ограничений, введенных в связи с коронавирусом. Как сообщает ИА «Высота 102», Николай Алимов пояснил, что сегодня условия, позволяющие это сделать, почти выполнены. В частности, коэффициент распространения коронавирусной инфекции составляет единицу. По количеству проведенных тестов показатель также практически достигнут. Количество свободного коечного фонда составляет 51% - около половины от всех коек. Ранее главный санитарный врач Волгоградской области Ольга Зубарева поясняла, что коэффициент распространения коронавируса должен быть менее единицы. Также в регионе должны проводиться не менее 70 тестов в день на 100 тысяч населения, но по ее заверениям у нас делают ежедневно 76-80 тестов на каждую сотню тысяч населения.

Всего этого могло быть достаточно, чтобы перейти ко второму этапу. Однако есть важное «но» - эта тенденция должна быть устойчивой и держаться не менее недели. Пока в Волгоградской области некоторая стабильность по указанным факторам сохраняется в течение всего лишь нескольких дней, что является недостаточным для принятия важного для жителей региона решения.

Между тем, напомним, режим ограничительных мер в Волгоградской области продлен до 31 мая. Перед наступлением этой даты региональные власти должны принять решение о дальнейших действиях.



