Как волгоградские предприниматели переживают самоизоляцию





Чтобы выжить во время пандемии и сохранить баланс между расходами и доходами, предприниматели действуют по-разному. По информации пресс-службы Сбербанка, представители различных сфер бизнеса, получившие кредит под 0% на зарплату, рассказали, что происходит с их компаниями во время самоизоляции и как они переживают этот непростой период.

Грузоперевозки: мы стараемся адаптироваться к новым условиям

Алексей Сахнов, руководитель ООО «Нибуру Траст», грузоперевозки, г. Волжский, Волгоградской области

– Сектор автомобильных междугородних грузоперевозок продолжает работать, и по-прежнему востребован, ведь ограничения введены на перемещения людей, а не грузов. Грузовики продолжают ездить и даже получили некоторые преференции по сравнению с докризисными временами – например, отменены традиционные весенние ограничения для большегрузных автомобилей. Мы стараемся адаптироваться к новым условиям и требованиям, предъявляемым для осуществления грузоперевозок по России. Наш транспорт и сейчас загружается на 100%: возим промышленные грузы, продукты питания, средства первой необходимости, такие как антисептики, влажные салфетки, продовольственные товары для детей. Также сотрудники компании обслуживают магистральные маршруты по доставке экспресс почты. Мы работаем с 2012 года, и на сегодняшний день в нашей команде 14 профессионалов своего дела, которые в свою очередь сотрудничают более чем с 30 клиентами.

Но не все так однозначно и хорошо! Мы видим, как трансформируется рынок вокруг нас. Многие наши партнеры и контрагенты не справляются в текущих условиях - платежи стали проходить с большим нарушением срока. Это в свою очередь сказывается на нашей репутации, ведь мы так же вынуждены нарушать платежную дисциплину при взаимодействии с партнерами-перевозчиками, лизингодателей, тех, кто участвует в нашем бизнесе и, без которых многие рабочие процессы не смогут сами по себе существовать. В результате, возникла необходимость искать деньги на оплату труда своим сотрудникам. Как предприниматель, я дорожу своей командой и мне важно сохранить в штате всех профессионалов. Я воспользовался в Сбербанке кредитной линией под 0% для выплаты заработной платы сотрудникам. От запроса до одобрения прошло всего пару дней, и деньги были получены на карты вовремя, в день зарплаты. В сложившейся ситуации нам важно было получить помощь – и хорошо, что она пришла со стороны Сбербанка, с которым мы сотрудничаем почти с момента основания компании.

Сейчас нам тяжело, но благодаря мерам поддержки, у меня есть надежда, что все вернется на круги своя уже скоро.

Гостиничные комплексы: надеемся скоро откроемся

Андрей Кленин, владелец загородного дорожного комплекса ООО "Гостиный двор", г. Камышин, Волгоградская область

– У нас небольшой гостиничный комплекс «Гостиный двор» на трассе в Волгоградской области, при выезде из Камышина. Это целый комплекс дорожного сервиса, в который входит кафе, гостиница, автомобильная стоянка. С 28 марта нам запретили работать в части общественного питания и гостиниц, из всех услуг в настоящий момент предоставляем только автомобильную стоянку, и на прошлой неделе мы смогли открыть кафе, без зала, на вынос. В целом, по трассе теперь ездит намного меньше машин, и число тех, кому нужна автостоянка, услуги кафе в разы сократилось.

У нас работают 9 сотрудников — повара, продавцы, кассиры, горничные. Платить зарплату им было нечем, ситуация была практически безвыходной. Тогда мы узнали из новостей, что Сбербанк при поддержке государства предлагает кредит по ставке 0%. Наш бизнес обслуживается в Сбербанке почти с момента открытия — у нас расчётный счёт, эквайринг. Бухгалтер зашла в интернет-банк Сбербанк Бизнес Онлайн и увидела на главной странице кнопку «Кредиты для бизнеса под 0%». Мы подали документы на кредит прямо через интернет-банк. По условиям кредитования, мы обязаны вернуть кредит после полугода по ставке 0% годовых или можем пользоваться заёмными средствами год (тогда во втором полугодии ставка будет минимальной). Я планирую сохранить всех сотрудников в штате и уже рассматриваю возможности новой льготной меры поддержки «Кредит- Господдержка 2%» на восстановление своего бизнеса. Мы надеемся, что скоро в полном объеме откроем гостиничный комплекс и сможем из своих средств постепенно выплатить кредит.

Розничные магазины: покупатели предпочитают доставку

Олег Захаров, владелец специализированного розничного магазина «Замки Ручки Петли», г. Волгоград

- У нас небольшой специализированный магазин, который находится на городском оптово-строительном рынке на Тулака. Мы продаем замочно- скобяные изделия, стальные двери.

Магазин расположен в арендованном помещении, арендные ставки снизились незначительно, выручки с момента закрытия, потом вновь открытия всего оптово-строительного рынка почти нет. С середины апреля работа рынка возобновилась, но мы сейчас в откровенно сложном положении – клиентопоток снизился в разы. Пока мы не повышаем цены и не планируем это делать. Сейчас у нас работает и магазин, и бесплатная доставка в пределах города. В режиме самоизоляции люди, конечно, предпочитают доставку, без проблем находят меня в социальных сетях и связываются. Если цена закупки сильно ударит по нашей экономике, то сделаем доставку платной. У нас небольшой штат сотрудников, 4 человека, но найти деньги на оплату их труда было бы очень непросто. Если бы я не получил кредит в Сбербанке на зарплату сотрудников по ставке 0%, то вынужден был бы отправить всех в отпуск за свой счет. Сотрудники зарплату получили вовремя. Сейчас я озабочен восстановлением бизнеса, планирую воспользоваться новой мерой поддержки, и уже подал заявку в Сбербанке на льготный кредит по программе «Господдержка 2%». Нам сейчас тяжело, но мы не унываем, рассчитываем на то, что скоро вся эта ситуация стабилизируется, в магазин «Замки Ручки Петли» снова придут покупатели.

Данная программа кредитования инициирована правительством России и предназначена для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в одной или нескольких отраслях или видах деятельности по перечню отраслей Российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой короновирусной инфекции, утверждённому постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020г. № 434. Один из главных плюсов программы – возможность 6 месяцев не погашать основной долг. Так, кредит выдается на срок до 12 месяцев с предоставлением отсрочки основного долга до 6 месяцев, при этом ставка по кредиту составляет 0% на период 6 месяцев. Кредит является целевым, выдается исключительно на заработную плату и связанные с ней платежи, например, оплата страховых взносов.

Кредит могут получить компании из перечня наиболее пострадавших отраслей, утвержденных Правительством РФ, к которым относятся авиа- и автоперевозки, организация досуга и развлечения, физкультура и спорт, туризм, гостиничный бизнес, общепит, дополнительное образование, организация конференций и выставок, предоставление бытовых услуг, кинопрокат, стоматологии, музеи, непродовольственная розница, производство изделий народных промыслов, вендинговые автоматы. Важное условие получения кредита: компания должна осуществлять деятельность не менее 1 года в одной или нескольких отраслях, пострадавших от ситуации, связанной с распространением коронавируса, а также на протяжении действия кредитного договора не сокращать персонал более чем на 10%.

Узнать, распространяются ли условия данной программы кредитования в Сбербанке на ваш бизнес, можно по ссылке

Новые целевые на возобновление деятельности компаниям всех сегментов из пострадавших отраслей

Новая программа на возобновление деятельности предприятий всех сегментов без ограничений из отраслей, пострадавших от пандемии коронавируса под 2% годовых – это еще один способ поддержать бизнес во время пандемии. По этой программе государство погасит основной долг и проценты, если вы сохраните 90% штата, либо половину суммы, если сохраните не менее 80%. В ближайшее время такие целевые кредиты начнет предоставлять Сбербанк.

Сумма кредита по программе определяется количеством сотрудников заемщика, умноженных на величину МРОТ и количество полных месяцев до 1 декабря 2020 года с момента предоставления кредита и выплаты в фонды. При необходимости программой предусмотрена возможность пролонгации при соблюдении ряда условий, которые направлены на сохранение численности и подтверждение эффективной деятельности компании. Максимальный срок кредита с учётом пролонгации — до марта 2021.

Помимо компаний из пострадавших отраслей, этим продуктом могут воспользоваться предприятия из других сфер – всего их 28. Это, например, производство одежды, мебели, ювелирных изделий, бытовой электроники, игрушек, спорттоваров, часов, посуды и многого другого.

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