



Ворошиловский районный суд в Волгограде признал запрещенной на всей территории РФ информацию о создании в домашних условиях ловушек и силков для отлова животных. Как сообщил ИА "Высота 102" сегодня помощник Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Дмитрий Варламов, на блокировке доступа к этой информации в Интернете настаивало надзорное ведомство.

Сайты, которые содержали противоречащие российскому законодательству материалы, были выявлены с ходе мониторинга сети Интернет. На страницах указанных сайтов, доступных для любых пользователей, была размещена информация о порядке изготовления в домашних условиях ловушек и силков для отлова животных, в частности, по конструированию петли для поимки зайца, что противоречит Правилам охоты и федеральному законодательству о животном мире. С целью устранения нарушений закона природоохранный прокурор обратился в суд, который удовлетворил заявленные требования.



