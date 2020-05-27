Экология

В Волгограде признали запрещенной инструкцию по охоте с петлями в России

Экология 27.05.2020 16:04
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27.05.2020 16:04


Ворошиловский районный суд в Волгограде признал запрещенной на всей территории РФ информацию о создании в домашних условиях ловушек и силков для отлова животных. Как сообщил ИА "Высота 102" сегодня помощник Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Дмитрий Варламов, на блокировке доступа к этой информации в Интернете настаивало надзорное ведомство.
Сайты, которые содержали противоречащие российскому законодательству материалы, были выявлены с ходе мониторинга сети Интернет. На страницах указанных сайтов, доступных для любых пользователей, была размещена информация о порядке изготовления в домашних условиях ловушек и силков для отлова животных, в частности, по конструированию петли для поимки зайца, что противоречит Правилам охоты и федеральному законодательству о животном мире. С целью устранения нарушений закона природоохранный прокурор обратился в суд, который удовлетворил заявленные требования.  

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