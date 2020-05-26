Волгоградец отработает кражу с прилавка 18 упаковок сыра

Расследования 26.05.2020 09:57
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26.05.2020 09:57
К наказанию в виде обязательных работ на 350 часов осужден житель Волгограда за кражу из магазина сыра и покушение на грабеж. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в пресс-службе Тракторозаводского районного суда.
В суде установлено, что 11 сентября прошлого года житель Волгограда по фамилии Абалмасов в магазине "Покупочка" с поверхности полок тайно похитил 18 упаковок сыра разных сортов. Ущерб составил 2 998 рублей 14 копеек без НДС.
Упаковки сыра мужчина спрятал в карманы жилета надетого на нем, а также за пояс брюк. С похищенным ему удалось скрыться.
Через несколько дней, 17 сентября, в помещении магазина "Покупочка" он подошел к витрине с сырной продукцией, где, убедившись, что за ним никто не наблюдает, взял с полки 4 упаковки сыра на сумму 530 рублей 36 копеек. На этот раз скрыться с похищенным ему не удалось: он был задержан сотрудником магазина на месте совершения преступления. Упаковки сыра у него изъяли.
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