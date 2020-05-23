Здравоохранение 23.05.2020 14:12
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23.05.2020 14:12
Пожилая жительница Михайловки в Волгоградской области умерла от осложнений, обострившихся на фоне коронавирусной инфекции. Как уточнили ИА «Высота 102» сегодня в оперативном штабе региона, 63-летняя женщина заболела ковидной пневмонией. У нее были сопутствующие заболевания – инсулинозависимый сахарный диабет с множественными осложнениями. Несмотря на помощь медиков, женщина скончалась.
Напомним, о 14-ом смертельном случае от коронавирусной инфекции в Волгоградской области сообщил сегодня правительственный сайт стопкоронавирус.рф. Всего за сутки в регионе было зарегистрировано 107 новых случаев COVID-19, один – летальный.
На данный момент коронавирус в регионе подтвержден у 2109 человек, из них 14 скончались и 691 вылечились.
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