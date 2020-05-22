Житель Волгоградской области угнал трактор ради покатушек

Происшествия 22.05.2020 11:20
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22.05.2020 11:20
Жителю Волгоградской области грозит до 5 лет лишения свободы за угон трактора. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, 26-летний неработающий мужчина выпил, а потом решил покататься по хутору Перелазовский Клетского района. Приглянулся ему трактор, который стоял на территории подсобного хозяйства. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения на мужчину уже составлен административный протокол.
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