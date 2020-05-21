



На протоках и ериках Волго-Ахтубинской поймы в Волгоградской области планируется строительство 33 новых водопропускных сооружений. Как сообщает ИА «Высота 102», на сайте госзакупок объявлен электронный аукцион на выполнение изыскательских работ, разработку проектной и рабочей документации по строительству второй очереди водопропускных сооружений на территории Волго-Ахтубинской поймы в Среднеахтубинском районе. Стоимость контракта – 29 миллионов рублей, которые в 2020 и 2021 годах будут выделены из областного бюджета. Заказчиком выступает комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области.

Работы пройдут в два этапа. Так, до 15 декабря текущего года победителю электронного аукциона необходимо провести рекогносцировочное обследование и выполнить изыскательские работы в объеме, необходимом для подготовки проектной документации. А также оценить масштабы обводнения территории поймы в зоне воздействия проектируемых водопропускных сооружений и определить места их размещения на водных объектах поймы.

Второй этап, который продлится до 30 апреля 2021 года, предусматривает выполнение кадастровых работ, подготовку проекта планировки и проекта межевания территории с приложением всех согласований, материалов публичных слушаний и документов, достаточных для принятия решения по строительству объекта.

Строительство водопропускных сооружений планируется на протоке от озера Большое Максимкино к ерику Кочковатый, на ерике Пенев, в месте слияния ерика Репин и ерика Глушак, на ерике Кривенький, в истоке ерика Суходол от ерика Каширин, на ерике Мишка (Калмычок), в месте слияния ерика Каширин и ерика Сухой Каширин, на ериках Сухой Каширин, Сахарный, Репин, Шумроватый, Клетский, Жерновой и других.

Отметим, что работы по строительству таких плотин начались в Волгоградской области еще в прошлом году в рамках реализации нацпроекта «Экология». Водопропускные сооружения предназначены для улучшения обводнения поймы, испытывающей нехватку воды после скудных паводков.



