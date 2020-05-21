Экология 21.05.2020 12:02
0
21.05.2020 12:02
На протоках и ериках Волго-Ахтубинской поймы в Волгоградской области планируется строительство 33 новых водопропускных сооружений. Как сообщает ИА «Высота 102», на сайте госзакупок объявлен электронный аукцион на выполнение изыскательских работ, разработку проектной и рабочей документации по строительству второй очереди водопропускных сооружений на территории Волго-Ахтубинской поймы в Среднеахтубинском районе. Стоимость контракта – 29 миллионов рублей, которые в 2020 и 2021 годах будут выделены из областного бюджета. Заказчиком выступает комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области.
Работы пройдут в два этапа. Так, до 15 декабря текущего года победителю электронного аукциона необходимо провести рекогносцировочное обследование и выполнить изыскательские работы в объеме, необходимом для подготовки проектной документации. А также оценить масштабы обводнения территории поймы в зоне воздействия проектируемых водопропускных сооружений и определить места их размещения на водных объектах поймы.
Второй этап, который продлится до 30 апреля 2021 года, предусматривает выполнение кадастровых работ, подготовку проекта планировки и проекта межевания территории с приложением всех согласований, материалов публичных слушаний и документов, достаточных для принятия решения по строительству объекта.
Строительство водопропускных сооружений планируется на протоке от озера Большое Максимкино к ерику Кочковатый, на ерике Пенев, в месте слияния ерика Репин и ерика Глушак, на ерике Кривенький, в истоке ерика Суходол от ерика Каширин, на ерике Мишка (Калмычок), в месте слияния ерика Каширин и ерика Сухой Каширин, на ериках Сухой Каширин, Сахарный, Репин, Шумроватый, Клетский, Жерновой и других.
Отметим, что работы по строительству таких плотин начались в Волгоградской области еще в прошлом году в рамках реализации нацпроекта «Экология». Водопропускные сооружения предназначены для улучшения обводнения поймы, испытывающей нехватку воды после скудных паводков.
Реклама
Загадочные избушки на Ангарском пруду взволновали жителей Волгограда21.05.2020 16:33
Экология 21.05.2020 16:33
В Волгограде пресекли сброс стоков в речку20.05.2020 17:06
Экология 20.05.2020 17:06
Под Волгоградом браконьеров с крупным уловом накрыли в ходе рейда рыбохраны и ФСБ19.05.2020 15:29
Экология 19.05.2020 15:29
Волгоградские агрономы – о превращении пеньков в шикарные деревья18.05.2020 16:01
Экология 18.05.2020 16:01
«Рыба моя»: Волжская ГЭС наращивает водосброс17.05.2020 14:12
Экология 17.05.2020 14:12
Да, Арчеда: умирающую реку в Волгоградской области начнут оживлять за 200 миллионов в начале лета17.05.2020 11:42
Экология 17.05.2020 11:42
В Волгоградской области расчистят Яму почти за 100 миллионов рублей17.05.2020 09:34
Экология 17.05.2020 09:34
В Волгоградской области ожидаются заморозки13.05.2020 17:27
Экология 13.05.2020 17:27
Росводресурсы продлили сбросы на Волжской ГЭС ради рыбы11.05.2020 13:20
Экология 11.05.2020 13:20
В Волгоградской области десятки домов спасли от потопа08.05.2020 15:16
Экология 08.05.2020 15:16
Владельцу токсичной свалки под Волгоградом пригрозили отзывом лицензии07.05.2020 16:45
Экология 07.05.2020 16:45
В Волгоградской области готовятся к нашествию комаров и клещей07.05.2020 15:30
Экология 07.05.2020 15:30
Бардак стабилен: в Краснослободске Волгоградской области без перемен05.05.2020 19:21
Экология 05.05.2020 19:21
В Волгоградской области продлят запрет на посещение лесов29.04.2020 09:46
Экология 29.04.2020 09:46
Плавучие острова и луга на берегах: в Волгоградской области готовятся к реабилитации реки Арчеды26.04.2020 22:15
Экология 26.04.2020 22:15
Реклама