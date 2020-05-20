Поджигателя сарая, сена и автомобиля арестовали под Волгоградом

Расследования 20.05.2020 18:34
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20.05.2020 18:34
Под стражу до 14 июля сегодня заключен 39-летний безработный житель Иловлинского района, который подозревается в поджоге чужого имущества. Как сообщила ИА «Высота 102» руководитель объединенной пресс-службы судов в Волгоградской области Екатерина Вальковская, подозреваемый, который ранее уже отбывал наказание, совершенно не возражал против ареста.
По версии следствия, ночью 8 марта текущего года он совершил поджог хозяйственной постройки и 50-ти рулонов сена, расположенных во дворе домовладения, принадлежащего его знакомой. А несколькими днями позже он снова проник к ее дому и поджег принадлежащий ей на праве собственности автомобиль, после чего с места совершения преступления скрылся.
14 мая поджигателя задержали. Мотивы его поступка не сообщаются.
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