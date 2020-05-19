Резня в лесополосе: за убийство в Волгограде задержан трижды судимый бомж

Происшествия 19.05.2020 16:29
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19.05.2020 16:29
Полицейские задержали 66-летнего пенсионера без определенного места жительства по подозрению в убийстве мужчины и ранении двух женщин. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в СУ СКР России по Волгоградской области, тело 37-летнего мужчины с ножевым ранением в область сердца было обнаружено 18 мая в лесопосадке Тракторозаводского района. С места происшествия в больницу была госпитализирована молодая женщина, у которой диагностировали проникающую колото-резаную рану грудной клетки.
По факту убийства человека и покушения на убийство двух и более лиц было возбуждено уголовное дело. Подозреваемого в совершении преступления задержали по горячим следам.
В ГУ МВД России по региону уточнили, что описать нападавшего смогла одна из пострадавших женщин. Экипаж ППС увидел похожего по приметам мужчину, который пытался скрыться от полиции в лесных насаждениях, но его задержали. У мужчины, который оказался уроженцем Омской области, был обнаружен нож.
Как выяснилось, задержанный ранее восемь раз привлекался к уголовной ответственности, три раза был судим за убийство.
По данным следствия, к пенсионеру-рецидивисту, который жил в лесополосе, пришел в гости приятель со своей родственницей и ее подругой. В ходе распития спиртных напитков между собутыльниками произошел конфликт, в ходе которого бомж схватил нож и нанес им один удар в область сердца гостя, а затем в бок 24-летней женщины, пытавшейся позвать на помощь. Родственнице убитого удалось спастись - у неё диагностирована лишь резаная рана лица. После совершения преступления подозреваемый скрылся.
Задержать его удалось в течение часа недалеко от остановки общественного транспорта.
Следователем подготовлено ходатайство об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.
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