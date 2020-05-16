В России будут штрафовать за отказ от тестирования на COVID-19

Федеральные новости 16.05.2020 14:34
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16.05.2020 14:34
За отказ от тестирования при наличии подозрения на заболевание коронавирусной инфекцией COVID-19 гражданину может быть выписан штраф в размере от 15 до 40 тысяч рублей. Об этом, как передает ИА «Высота 102», сообщает сегодня ТАСС со ссылкой на МВД России.
«Бездействие выражается в невыполнении обязанности по незамедлительному сообщению о возвращении в Россию, месте регистрации и фактического пребывания», — отметили в ведомстве.
Кроме того, штрафные санкции применяются в случае, если человек не обратился за медицинской помощью на дому при появлении признаков болезни, а также уклоняется от обязательного лабораторного обследования на инфицирование коронавирусной инфекцией.
В МВД уточнили, что такие действия влекут административную ответственность по ч. 2 ст. 6.3 КоАП России («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия»). Санкция этой статьи, напомним, предусматривает штраф от 15 до 40 тысяч рублей.
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