Происшествия

Под Волгоградом тело четырехлетнего ребенка найдено в пруду

Происшествия 15.05.2020 21:37
0
15.05.2020 21:37


В Волгоградской области возбуждено уголовное дело по факту гибели четырехлетнего ребенка в пруду в садоводческом товариществе «Восход». Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области,  мальчик  находился на дачном участке вместе с родителями и младшей сестрой. Пока взрослые занимались домашними делами, дети играли на улице. В какой-то момент отсутствие старшего ребёнка заметила его мать, которая тут же отправилась на поиски сына. Тело мальчика она обнаружила в расположенном неподалёку водоеме. Прибывшие по вызову врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть ребёнка. Реанимационные мероприятия положительных результатов не дали.
В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Кровля, фасады, водосточка. 8(8442) 95 50 05; 95 50 06

ЖК "Кача" - дом с классными планировками! Ипотека - от 6%. …
Происшествия
15.05.2020 12:57
Происшествия 15.05.2020 12:57
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.05.2020 09:42
Происшествия 14.05.2020 09:42
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.05.2020 10:00
Происшествия 13.05.2020 10:00
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.05.2020 16:22
Происшествия 12.05.2020 16:22
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.05.2020 12:20
Происшествия 12.05.2020 12:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.05.2020 10:25
Происшествия 12.05.2020 10:25
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.05.2020 09:24
Происшествия 10.05.2020 09:24
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.05.2020 09:17
Происшествия 10.05.2020 09:17
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.05.2020 10:34
Происшествия 09.05.2020 10:34
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.05.2020 10:23
Происшествия 09.05.2020 10:23
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.05.2020 13:24
Происшествия 08.05.2020 13:24
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.05.2020 10:41
Происшествия 08.05.2020 10:41
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.05.2020 10:30
Происшествия 08.05.2020 10:30
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.05.2020 00:03
Происшествия 08.05.2020 00:03
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.05.2020 11:47
Происшествия 05.05.2020 11:47
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

22:25
В Волгограде нацелились на ночной снос конюшен «Соснового бора»Смотреть фотографии
21:37
Под Волгоградом тело четырехлетнего ребенка найдено в прудуСмотреть фотографии
20:24
Владимир Путин проанонсировал «разбор полетов» с регионами по выплатам медикамСмотреть фотографии
18:37
Голодные и злые: повара детсадов Волгограда пожаловались прокурору на урезанную зарплатуСмотреть фотографии
18:35
Отца-насильника в Волгоградской области приговорили к 18 годам колонииСмотреть фотографии
18:29
Большая уборка от фекалий стартует ночью на Ангарском в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:10
Замглавы Жирновска помещен под домашний арест по делу о взяткахСмотреть фотографии
17:18
Волгоградским дачникам автобусов не видать до летаСмотреть фотографии
15:57
Бульдозерами на лошадей: как волгоградец в одиночку защищал конюшни от сносаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:35
Везут из Надыма и Башкорстана: в Волгоградской области снова фиксируют завозные случаи коронавирусаСмотреть фотографии
15:15
Волгоградскому "Ротору" пандемия подарила выход в Премьер-лигуСмотреть фотографии
14:47
В Волгограде за проезд в автобусе без маски пассажиры ответят по закону джунглейСмотреть фотографииCмотреть видео
14:29
«Ростелеком» занял первое место по количеству клиентов виртуальной АТССмотреть фотографии
14:15
Председатель волгоградского облкомтранса назвал условие запуска маршрутокСмотреть фотографии
13:57
Офицер полиции Волгоградской области отказался от взятки в 11 тысяч рублейСмотреть фотографии
12:57
Канализационный апокалипсис: в Дзержинском районе Волгограда не выдержал коллекторСмотреть фотографииCмотреть видео
11:57
"Тещи нет, ребенка чудом спасли": жителя Рязани вытащили с того света и обвинили в страшном ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:47
Администрация Волгограда удачно перекредитовалась на 1 миллиардСмотреть фотографии
11:44
В Волгоградской области почти 1,5 тысячи заболевших коронавирусомСмотреть фотографии
11:20
В Волгограде рецидивист на улице ударил мужчину ножом в животСмотреть фотографии
10:45
Снос конюшен в "Сосновом бору" в Волгограде поставили на паузуСмотреть фотографии
10:37
Более 220 тысяч поездок было оплачено в рамках совместной акции Сбербанка, платежной системы VISA и транспортного оператора ВолгоградаСмотреть фотографии
10:24
"Мои тесты терялись трижды": волгоградца с онкологией заперли в коронавирусном обсерватореСмотреть фотографииCмотреть видео
10:10
Обязанность платить никто не отменял: в Волжском резко упали сборы за горячую воду и отоплениеСмотреть фотографии
09:21
Лошадиная трагедия-2: утро в «Сосновом бору» в Волгограде выдалось недобрымСмотреть фотографии
09:10
В Волгоградской области возвращают отмененные электричкиСмотреть фотографии
22:04
В Волгоградской области замаячило плато по коронавирусуСмотреть фотографии
21:38
В Волгограде облздрав обещает разобраться с жалобами диабетиков на отсутствие инсулинаСмотреть фотографии
20:13
Больше волгоградских предпринимателей смогут получить зарплатные субсидииСмотреть фотографии
19:52
Вторая попытка: конюшни «Соснового бора» в Волгограде готовят к сносуСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 