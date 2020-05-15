Под Волгоградом тело четырехлетнего ребенка найдено в пруду





В Волгоградской области возбуждено уголовное дело по факту гибели четырехлетнего ребенка в пруду в садоводческом товариществе «Восход». Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, мальчик находился на дачном участке вместе с родителями и младшей сестрой. Пока взрослые занимались домашними делами, дети играли на улице. В какой-то момент отсутствие старшего ребёнка заметила его мать, которая тут же отправилась на поиски сына. Тело мальчика она обнаружила в расположенном неподалёку водоеме. Прибывшие по вызову врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть ребёнка. Реанимационные мероприятия положительных результатов не дали.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.



