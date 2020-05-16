Происшествия 16.05.2020 07:23
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16.05.2020 07:23
На незаконной охоте попался государственный инспектор в области охраны окружающей среды комитета природных ресурсов Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», 41-летний сотрудник облкомприроды и его 46-летний родственник - глава крестьянско-фермерского хозяйства были задержаны поздно вечером 13 мая на трассе Фролово–Ольховка-Романовка.
В автомобиле УАЗ-Патриот находилась туша кабана, охотничий карабин с оптическим прицелом, патроны и другие принадлежности для охоты.
«Задержанные сознались в содеянном и пояснили, что добыли кабана на территории государственного заказника, расположенного в Ольховском районе. Сумма ущерба природным ресурсам составила свыше 50 тысяч рублей. Дознавателями Отделения МВД России по Ольховскому району было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 УК РФ – «Незаконная охота, совершенная лицом с использованием своего служебного положения в группе лиц по предварительному сговору, с причинением крупного ущерба». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В настоящее время уголовное дело в отношении подозреваемых передано для производства расследования в районный орган Следственного комитета РФ по подследственности», - уточнили в ГУ МВД России по Волгоградской области.
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