Администрация Волгограда удачно перекредитовалась на 1 миллиард





Администрация Волгограда оформила займ в размере 1 миллиарда рублей и сэкономила на процентной ставке. Как сообщает ИА «Высота 102», на сайте госзаказов опубликованы результаты проведенного аукциона. В результате торгов удалось понизить начальную стоимость закупки почти на 20 миллионов рублей. Теперь администрация заплатит за пользование заемными средствами в течение 730 дней не 138, а не 158 миллионов рублей.

Ранее в мэрии поясняли необходимость оформления займа в 1 миллиард рублей планами по перекредитованию. Закупку планировали для рефинансирования ранее взятых кредитных обязательств под меньшую процентную ставку. Очередной кредит, уточнили в администрации Волгограда, не приведет к увеличению долговой нагрузки на бюджет.



