Экономика

Администрация Волгограда удачно перекредитовалась на 1 миллиард

Экономика 15.05.2020 11:47
0
15.05.2020 11:47


Администрация Волгограда оформила займ в размере 1 миллиарда рублей  и сэкономила на процентной ставке. Как сообщает ИА «Высота 102», на сайте госзаказов опубликованы результаты проведенного аукциона. В результате торгов удалось понизить начальную стоимость закупки почти на 20 миллионов рублей. Теперь администрация заплатит за пользование заемными средствами в течение 730 дней не 138, а не 158 миллионов рублей.
Ранее в мэрии поясняли необходимость оформления займа  в 1 миллиард рублей планами по перекредитованию. Закупку планировали для рефинансирования ранее взятых кредитных обязательств под меньшую процентную ставку. Очередной кредит, уточнили в администрации Волгограда, не приведет к увеличению долговой нагрузки на бюджет.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Кровля, фасады, водосточка. 8(8442) 95 50 05; 95 50 06

ЖК "Кача" - дом с классными планировками! Ипотека - от 6%. …
Экономика
15.05.2020 12:05
Экономика 15.05.2020 12:05
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.05.2020 10:37
Экономика 15.05.2020 10:37
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.05.2020 10:10
Экономика 15.05.2020 10:10
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.05.2020 20:13
Экономика 14.05.2020 20:13
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.05.2020 16:54
Экономика 14.05.2020 16:54
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.05.2020 14:01
Экономика 14.05.2020 14:01
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.05.2020 13:26
Экономика 14.05.2020 13:26
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.05.2020 11:57
Экономика 14.05.2020 11:57
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
13.05.2020 11:53
Экономика 13.05.2020 11:53
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
13.05.2020 11:42
Экономика 13.05.2020 11:42
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.05.2020 19:01
Экономика 12.05.2020 19:01
Комментарии

0
Далее
Экономика
12.05.2020 15:53
Экономика 12.05.2020 15:53
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.05.2020 13:45
Экономика 12.05.2020 13:45
Комментарии

0
Далее
Экономика
12.05.2020 12:33
Экономика 12.05.2020 12:33
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.05.2020 11:04
Экономика 12.05.2020 11:04
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

15:58
В Волгоградской области инвалид с трудом добилась положенного ей кресла-коляскиСмотреть фотографии
15:57
Бульдозерами на лошадей: как волгоградец в одиночку защищал конюшни от сносаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:35
Везут из Надыма и Башкорстана: в Волгоградской области снова фиксируют завозные случаи коронавирусаСмотреть фотографии
15:15
Волгоградскому "Ротору" пандемия подарила выход в Премьер-лигуСмотреть фотографии
14:47
В Волгограде за проезд в автобусе без маски пассажиры ответят по закону джунглейСмотреть фотографииCмотреть видео
14:29
«Ростелеком» занял первое место по количеству клиентов виртуальной АТССмотреть фотографии
14:15
Председатель волгоградского облкомтранса назвал условие запуска маршрутокСмотреть фотографии
13:57
Офицер полиции Волгоградской области отказался от взятки в 11 тысяч рублейСмотреть фотографии
12:57
Канализационный апокалипсис: в Дзержинском районе Волгограда не выдержал коллекторСмотреть фотографииCмотреть видео
12:13
В Волгограде начали капитальный ремонт Астраханского мостаСмотреть фотографии
11:57
"Тещи нет, ребенка чудом спасли": жителя Рязани вытащили с того света и обвинили в страшном ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:47
Администрация Волгограда удачно перекредитовалась на 1 миллиардСмотреть фотографии
11:44
В Волгоградской области почти 1,5 тысячи заболевших коронавирусомСмотреть фотографии
11:20
В Волгограде рецидивист на улице ударил мужчину ножом в животСмотреть фотографии
10:45
Снос конюшен в "Сосновом бору" в Волгограде поставили на паузуСмотреть фотографии
10:37
Более 220 тысяч поездок было оплачено в рамках совместной акции Сбербанка, платежной системы VISA и транспортного оператора ВолгоградаСмотреть фотографии
10:24
"Мои тесты терялись трижды": волгоградца с онкологией заперли в коронавирусном обсерватореСмотреть фотографииCмотреть видео
10:10
Обязанность платить никто не отменял: в Волжском резко упали сборы за горячую воду и отоплениеСмотреть фотографии
09:21
Лошадиная трагедия-2: утро в «Сосновом бору» в Волгограде выдалось недобрымСмотреть фотографии
09:10
В Волгоградской области возвращают отмененные электричкиСмотреть фотографии
22:04
В Волгоградской области замаячило плато по коронавирусуСмотреть фотографии
21:38
В Волгограде облздрав обещает разобраться с жалобами диабетиков на отсутствие инсулинаСмотреть фотографии
20:13
Больше волгоградских предпринимателей смогут получить зарплатные субсидииСмотреть фотографии
19:52
Вторая попытка: конюшни «Соснового бора» в Волгограде готовят к сносуСмотреть фотографии
19:26
Волгоградские власти открестились от «минутных» доплат врачам за коронавирусСмотреть фотографии
17:27
«Сливочная» ОПГ идет под суд в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:19
В Волгоградской области чиновники задушили в «коронавирусных» объятиях тружеников тылаСмотреть фотографии
16:54
Михаил Задорнов: в 2021 году восстановительный рост ВВП России может составить 3,5%Смотреть фотографии
16:38
Волгоградским детям раздадут более 3 миллиардов рублей от президентаСмотреть фотографии
16:21
Волгоградские следователи нашли насильника по генотипу спустя 16 летСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 