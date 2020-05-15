Администрация Волгограда удачно перекредитовалась на 1 миллиард

Экономика 15.05.2020 11:47
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15.05.2020 11:47
Администрация Волгограда оформила займ в размере 1 миллиарда рублей и сэкономила на процентной ставке. Как сообщает ИА «Высота 102», на сайте госзаказов опубликованы результаты проведенного аукциона. В результате торгов удалось понизить начальную стоимость закупки почти на 20 миллионов рублей. Теперь администрация заплатит за пользование заемными средствами в течение 730 дней не 138, а не 158 миллионов рублей.
Ранее в мэрии поясняли необходимость оформления займа в 1 миллиард рублей планами по перекредитованию. Закупку планировали для рефинансирования ранее взятых кредитных обязательств под меньшую процентную ставку. Очередной кредит, уточнили в администрации Волгограда, не приведет к увеличению долговой нагрузки на бюджет.
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