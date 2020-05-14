Происшествия

ДТП на злополучном перекрестке в Волгограде попало на видео

Происшествия 14.05.2020 09:42
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14.05.2020 09:42




ДТП в центре Волгограда попало в объективы видеокамер. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, накануне в пятом часу вечера машина  «Тойота Хайлюкс» под управлением 47-летнего водителя двигалась по ул. Комсомольской со стороны ул. Мира в сторону ул. Советской. На пересечении с проспектом Ленина автомобиль выехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся  с автомобилем «Пежо 206» под управлением 54-летнего водителя. В результате ДТП 51-летняя пассажирка автомашины «Пежо 206» с травмами госпитализирована. Пострадавшую деблокировали из машины сотрудники МЧС.
К слову, аварии на этом перекрестке случаются довольно часто, в том числе и с участием маршруток. 

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