ДТП на злополучном перекрестке в Волгограде попало на видео











ДТП в центре Волгограда попало в объективы видеокамер. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, накануне в пятом часу вечера машина «Тойота Хайлюкс» под управлением 47-летнего водителя двигалась по ул. Комсомольской со стороны ул. Мира в сторону ул. Советской. На пересечении с проспектом Ленина автомобиль выехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем «Пежо 206» под управлением 54-летнего водителя. В результате ДТП 51-летняя пассажирка автомашины «Пежо 206» с травмами госпитализирована. Пострадавшую деблокировали из машины сотрудники МЧС.

К слову, аварии на этом перекрестке случаются довольно часто, в том числе и с участием маршруток.



