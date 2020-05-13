Волгоградская область отстала по темпам тестирования на коронавирус

Здравоохранение 13.05.2020 14:16
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13.05.2020 14:16
Волгоградская область заметно отстает от регионов-лидеров по количеству проведенных исследований на коронавирусную инфекцию. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня в Роспотребнадзоре опубликовали ТОП-15 субъектов по абсолютному количеству сделанных тестов на COVID-19 и по проведенным исследованиям на 100 тысяч населения. Так, по первому показателю лидерами стали Москва, Санкт-Петербург, Московская, Свердловская, Нижегородская, Ленинградская, Тюменская, Челябинская, Вологодская, Самарская области, Краснодарский, Красноярский, Ставропольский край, Татарстан и Башкорстан. В частности, в Москве было проведено около полутора миллионов тестирований, в Ленинградской области – около 74 тысяч. В Волгоградской области по последним данным на 11 мая сделали всего лишь около 47 тысяч тестов.
В ТОП-15 регионов по проведенным исследованиям на 100 тысяч населения Волгоградская область также не вошла. Лидерами здесь стали Ямало-Ненецкий округ, Сахалин, Москва, Чукотка, Камчатка, Санкт-Петербург, Вологда, Тыва, Якутия, Мордовия, Алтай, Тюменская, Магаданская, Мурманская области, Бурятия. Так, в Ямало-Ненецком округе на 100 тысяч населения сделано около 16 тысяч тестов, в Бурятии – около 6 тысяч.
Темпы наращивания тестирования в регионе также отстают. Так, в среднем в день в Волгоградской области делают около 1 тысячи тестов. Тогда как зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова недавно заявила, что в регионах должны проводить не менее 70 исследований на коронавирус на 100 тысяч населения в день. С учетом количества населения Волгоградской области (около 2,5 миллиона человек), в регионе должны проводить в день не менее 1,5 тысяч тестов.
Ранее в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области заявляли, что в Волгоградской области исследованиями на коронавирус занимаются 7 лабораторий.
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