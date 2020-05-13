В Волгограде врезавшийся в дерево пенсионер умер в больнице

Расследования 13.05.2020 10:06
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13.05.2020 10:06
Скончался в больнице 68-летний водитель "ВАЗ-21074", госпитализированный после наезда на дерево в Красноармейском районе. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в ГУ МВД России по региону.
По ранее озвученной информации, ДТП произошло накануне днем на улице Фадеева. Напротив дома №55 водитель "семерки" не справился с управлением и совершил наезд на дерево. В результате ДТП мужчину с травмами госпитализировали в больницу, где он впоследствии умер.
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