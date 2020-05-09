



За сутки в Волгоградской области коронавирусная инфекция выявлена у 102 человек – это самый большой показатель за все время наблюдений в регионе, сообщает ИА «Высота 102». По данным правительственного сайта стопкоронавирус. РФ, всего в Волгоградской области на сегодняшний день зарегистрировано 893 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Из них 12 человек скончались и 287 выздоровели.





В сегодняшней общероссийской сводке Волгоградская область оказалась на 7 месте по числу выявленных случаев инфекции за сутки после Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Нижегородской, Свердловской областей и Красноярского края.