Здравоохранение 09.05.2020 11:58
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09.05.2020 11:58
За сутки в Волгоградской области коронавирусная инфекция выявлена у 102 человек – это самый большой показатель за все время наблюдений в регионе, сообщает ИА «Высота 102». По данным правительственного сайта стопкоронавирус. РФ, всего в Волгоградской области на сегодняшний день зарегистрировано 893 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Из них 12 человек скончались и 287 выздоровели.
В сегодняшней общероссийской сводке Волгоградская область оказалась на 7 месте по числу выявленных случаев инфекции за сутки после Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Нижегородской, Свердловской областей и Красноярского края.
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