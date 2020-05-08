В Волгограде 17 пациентов с коронавирусом находятся в реанимации





Сегодня в реанимационных отделениях инфекционных стационаров в Волгоградской области находятся 17 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция, из них четверо – на ИВЛ. Об этом, как передает ИА «Высота 102», сообщил сегодня журналистам заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов.

По его словам, с внебольничной пневмонией сегодня в больницах находятся 645 человек, из них 51 – в реанимации, а 12 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Алимов отметил, что на данный момент в больницы поступает больше пациентов, чем выписываются. Так, за сутки поступило 131 человек с симптомами вирусного заболевания, а выписался по выздоровлению только 91 человек.

Всего в больницах находится 1029 человек, из них 52 ребенка. С подтвержденным диагнозом COVID-19 находятся 554 человека, из которых 38 детей. Алимов отметил, что на сегодняшний день в регионе занято порядка 50% коечного фонда. Работа по развертыванию новых стационаров для лечения больных продолжается.



