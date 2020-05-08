Под Волгоградом обрушилось здание на территории известного предприятия

Информация о пострадавших уточняется.
Происшествия 08.05.2020 00:03
0
08.05.2020 00:03
Информация о пострадавших уточняется.
7 мая около 23 часов по местному времени поступило сообщение об обрушении потолочного перекрытия бытового помещения размерами 7х4 м, высотой 3,5 на территории ОАО «Себряковцемент» по адресу городской округ город Михайловка Волгоградская область, улица Индустриальная, дом 2, сообщает ИА «Высота 102». Как уточнили в ГУ МЧС по региону, на месте в настоящий момент работают пожарно-спасательные расчеты 30-й пожаро-спасательной части, а также оперативная группа 10-го отряда противопожарной службы регуправления МЧС.
Информация о пострадавших уточняется.
Реклама
Четырех человек увезли в больницу с перекрестка в Волжском09.05.2020 10:34
Происшествия 09.05.2020 10:34
Потерял сознание: в Волгограде неуправляемая иномарка взрезалась в парапет09.05.2020 10:23
Происшествия 09.05.2020 10:23
В Волгоградской области нашли сбежавшего из дома второклассника08.05.2020 13:24
Происшествия 08.05.2020 13:24
Под Волгоградом мотоциклист врезался в пожарный автомобиль с маячками08.05.2020 10:41
Происшествия 08.05.2020 10:41
В Волгограде локомотив снес легковушку08.05.2020 10:30
Происшествия 08.05.2020 10:30
В Волгограде лжеволонтер украла у дедушки сбережения05.05.2020 11:47
Происшествия 05.05.2020 11:47
В Волгограде рецидивист ограбил в подъезде женщину05.05.2020 10:47
Происшествия 05.05.2020 10:47
В Волгоградской области водитель погиб на повороте05.05.2020 09:23
Происшествия 05.05.2020 09:23
Под Волгоградом водитель легковушки разбился насмерть в лобовом ДТП с грузовиком04.05.2020 14:49
Происшествия 04.05.2020 14:49
В Волгоградской области «Нива» влетела под КАМАЗ: водитель погиб04.05.2020 10:03
Происшествия 04.05.2020 10:03
Под Волгоградом легковушка сбила мопед с двумя подростками04.05.2020 09:42
Происшествия 04.05.2020 09:42
В Волгограде грузовик врезался в трамвай03.05.2020 11:51
Происшествия 03.05.2020 11:51
В Волгограде столкнулись четыре авто: шесть человек госпитализированы03.05.2020 10:28
Происшествия 03.05.2020 10:28
Под Волгоградом житель наткнулся на мины во время прогулки02.05.2020 12:27
Происшествия 02.05.2020 12:27
В Волгоградской области пенсионер погиб после рыбалки02.05.2020 09:09
Происшествия 02.05.2020 09:09
Реклама