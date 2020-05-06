Телеком

Эксклюзивный онлайн-концерт Елены Ваенги состоится 8 мая в видеосервисе Wink

Телеком 06.05.2020 15:10
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06.05.2020 15:10


8 мая 2020 года в 20:00 часов по московскому времени в видеосервисе Wink начнется большой онлайн-концерт Елены Ваенги из Санкт-Петербурга, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании «Ростелеком». Елена — автор и исполнитель песен, которые во многом стали народными. В прямом эфире проекта Wink Live прозвучат любимые песни певицы, включая «Королеву», «Золотую рыбку», «Тайгу», «Шопена», «Цветы» и многие другие. Онлайн-концерт состоится накануне юбилейного Дня Победы и певица, наверняка, коснется этой темы в своем выступлении.
«Для меня так точно событие — это будет первый в моей жизни онлайн-концерт, да еще накануне такого большого праздника. Очень хочу встретиться со зрителями — много концертов пришлось перенести на более поздние сроки. Да, нам всем непросто соблюдать ограничения, но это очень важно — оставаться дома. Знаете, мы всегда торопимся, у нас много работы, но сейчас появилось время побыть с семьей и сделать то, о чем мы с теплотой будем вспоминать всю свою жизнь. Пусть все-все будут здоровы! Обязательно присоединяйтесь к прямому эфиру, задавайте вопросы, подучите слова — споем вместе», — сказала Елена Ваенга.
Миллионы поклонников любят творчество Елены Ваенги за душевность и искренность на пределе. Она многократный лауреат премий «Золотой граммофон», «Песня года» и «Шансон года».
Во время концерта Елена Ваенга ответит на вопросы телезрителей. Задать их можно в официальном аккаунте «Ростелекома» в Instagram в комментариях к анонсу концерта. Самые интересные вопросы прозвучат во время прямой трансляции.
Концерт Елена Ваенги будет доступен в прямом эфире на телеканале «Всё ТВ» видеосервиса Wink бесплатно и без регистрации.
Wink —цифровой видеосервис, который объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 260 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого видеоконтента на любой вкус (25 000 позиций). Winkдоступен на любом экране — домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфона или планшета (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбука и компьютера (на видеопортале wink.rt.ru).
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