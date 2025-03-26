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26.03.2025 11:33 Реклама
Оператор с Московским кредитным банком (МКБ) и маркетплейсом «Финуслуги» от Московской биржи запускают эксклюзивный вклад под 25% годовых. Предложение доступно только абонентам Т2, оформить вклад можно через маркетплейс «Финуслуги» внутри мобильного приложения оператора.
Т2 и МКБ предоставляют клиентам оператора выгодные инвестиционные возможности в условиях меняющейся экономической ситуации. В рамках программы развития нетелеком-сервисов Т2 предлагает абонентам оформить вклад в банке по уникальной процентной ставке, недоступной в других каналах МКБ, – 25%.
Вклад доступен только абонентам Т2 и новым абонентам «Финуслуг». Открыть его можно исключительно через мобильное приложение оператора. Процесс оформления максимально удобный и занимает 5-10 минут. Для этого нужно перейти во вкладку «Финансы» в приложении и выбрать пункт «Вклад под 25%». Предложение действует до 10 апреля 2025 года.
Елизавета Гусева, директор по развитию финансовых и инновационных сервисов Т2:
— Мы стремимся предлагать нашим клиентам лучшие финансовые решения. В сотрудничестве с операторами финансовых платформ мы добиваемся максимально бесшовного оформления финансовых продуктов, так как сделка происходит онлайн. МКБ обеспечивает уникальное предложение для клиентов Т2, аналогов которому нет на рынке, а «Финуслуги» делают простым сам процесс получения данного продукта. Это отличная возможность для наших абонентов приумножить свои средства.
Фото: Т2
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