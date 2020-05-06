Сбербанк снижает ставки по ипотеке в среднем на 0,5 п.п.

Экономика 06.05.2020 11:40 Новости компаний
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06.05.2020 11:40 Новости компаний
Сбербанк снижает процентные ставки по ипотечным кредитам с 06.05.2020. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, минимальная ставка на приобретение готового жилья в ипотеку составит 8,1% годовых с учетом специальных условий при покупке квартиры с сервиса ДомКлик от Сбербанка.
Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке в рамках специальной программы с застройщиками составит 6,2%. Рассчитать условия кредита и подать заявку на ипотеку со сниженной ставкой можно онлайн на DomClick.ru.
Николай Васев, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка: «Мы поддерживаем государственные программы по развитию жилищного строительства и повышению доступности ипотеки в России. Уже месяц мы наблюдаем восстановление спроса на покупку жилья в ипотеку после его резкого падения, и сейчас количество заявок на ипотеку приближается к докризисным уровням.Мы сделали всё возможное для безопасного и удобного приобретения жилья в ипотеку, запустили дистанционное оформление сделок по всей России.С 6 мая 2020 года покупка жилья в ипотеку Сбербанка с сервисами ДомКлик станет еще выгоднее. Мы снижаем процентные ставки на самые популярные программы ипотечного кредитования. Оформить кредит на квартиру в строящемся доме можно будет по ставке от 6,2%. На покупку готового жилья минимальная ставка составит 8,1%».
Ранее Сбербанк запустил прием заявок на ипотеку с господдержкой по льготной ставке 6,4% годовых на приобретение квартир в новостройках.
Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка: «Решение жилищного вопроса даже в условиях самоизоляции актуально для наших клиентов. Чтобы процесс оформления ипотечной сделки был максимально комфортным и безопасным для них, мы сделали его полностью дистанционным. Приобрести квартиру в новостройке по льготной ставке в рамках господдержки можно без поездок в банк».
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