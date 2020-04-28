В Волгограде 6-километровый участок Третьей Продольной затронет дачи

Общество 28.04.2020 21:14
0
28.04.2020 21:14
Четырехполосная трасса протяженностью 6,78 км пройдет в Красноармейском районе Волгограда и Светлоярском районе Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление администрации региона, утверждена основная часть проекта планировки территории и проекта межевания для размещения объекта регионального значения «Строительство автомобильной дороги «III-я Продольная магистраль в границах от улицы им. Неждановой до ул. 40 лет ВЛКСМ в г. Волгограде» (IV этап).
Настоящим постановлением определены границы зон планируемого размещения объекта транспортной инфраструктуры. Площадь планируемой территории составляет 128,75 га. Отмечается, что объектов культурного наследия на пути строительства новой трассы нет. Она будет проложена на землях муниципальной и государственной собственности, а также затронет часть земельных участков , прошедших государственный кадастровый учет и находящихся на праве аренды или собственности у физических и юридических лиц.
С учетом того, что новая дорога пройдет по части территории Волгограда и Кировского сельского поселения (поселок Киров) Светлоярского района области, в экспликацию земельных участков для размещения объекта попали и жилые строения на улицах Костюшко, Ленинаканская, Плеханова, им. Генерала Романенко, им. Моисеенко, дачные участки в СНТ «Строитель», СНТ «Шлюзовик», СНТ «Портовик», СНТ «Полезный отдых-1», СНТ «Полезный отдых-3», СНТ «Литейщик» и СНТ «Монтажник».
Напомним, о начале реализации первого этапа «проекта мечты» - дороги в обход Волгограда – было объявлено летом прошлого года. Тогда работы начались в районе села Малые Чапурники Светлоярского района.
Отмечалось, что дорога, которую собираются построить, станет частью международного транспортного коридора «Север – Юг», обеспечит доступ к морским портам Каспийского бассейна. Данный проект был поддержан президентом России, а затем внесен правительством РФ в схему территориального планирования в 2018 году.
Реклама
В Волгоградской гордуме решили наказывать депутатов за ошибочки в декларациях28.04.2020 19:53
Общество 28.04.2020 19:53
Над Волгоградом и городами юга России 9 мая одновременно пролетит военная авиация28.04.2020 15:49
Общество 28.04.2020 15:49
Коронавирус не проник в пять районов Волгоградской области28.04.2020 15:34
Общество 28.04.2020 15:34
Авиакомпании отменили несколько десятков самолетов из Волгограда в мае28.04.2020 14:00
Общество 28.04.2020 14:00
В Волжском открывают автобусные спецмаршруты для дачников28.04.2020 13:14
Общество 28.04.2020 13:14
В Волгограде создают государственную систему защиты персональных данных28.04.2020 10:41
Общество 28.04.2020 10:41
Не сойти с дистанции: волгоградцы провели первый месяц без работы и друзей28.04.2020 09:37
Общество 28.04.2020 09:37
Волгоградцы теряют уверенность в завтрашнем дне28.04.2020 08:19
Общество 28.04.2020 08:19
Пандемия может помочь волгоградскому «Ротору» попасть в премьер-лигу27.04.2020 19:21
Общество 27.04.2020 19:21
Оперштаб Волгоградской области выдал скудные подробности про новых заболевших27.04.2020 19:03
Общество 27.04.2020 19:03
В Советском районе Волгограда опрокинулся прицеп «КАМАЗа» с древесиной27.04.2020 16:04
Общество 27.04.2020 16:04
В Волгограде тренировочное поле «Зенита» укрепят имплантами27.04.2020 15:20
Общество 27.04.2020 15:20
Не только парки и велосипеды: в Волгоградской области готовятся к смягчению режима самоизоляции27.04.2020 15:14
Общество 27.04.2020 15:14
В Волгоградской области пока отказались от введения цифровых пропусков27.04.2020 13:10
Общество 27.04.2020 13:10
В Волгоградской области от коронавируса умер житель Дагестана27.04.2020 12:57
Общество 27.04.2020 12:57
Реклама