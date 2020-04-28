Общество

В Волгограде 6-километровый участок Третьей Продольной затронет дачи

Общество 28.04.2020 21:14
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28.04.2020 21:14


Четырехполосная трасса протяженностью 6,78 км пройдет в Красноармейском районе Волгограда и Светлоярском районе Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление администрации региона, утверждена основная часть проекта планировки территории и проекта межевания для размещения объекта регионального значения «Строительство автомобильной дороги «III-я Продольная магистраль в границах от улицы им. Неждановой до ул. 40 лет ВЛКСМ в г. Волгограде» (IV этап).
Настоящим постановлением определены границы зон планируемого размещения объекта транспортной инфраструктуры. Площадь планируемой территории составляет 128,75 га. Отмечается, что объектов культурного наследия на пути строительства новой трассы нет. Она будет проложена на землях муниципальной и государственной собственности, а также затронет часть земельных участков , прошедших государственный кадастровый учет и находящихся на праве аренды или собственности у физических и юридических лиц.
С учетом того, что новая дорога пройдет по части территории Волгограда и Кировского сельского поселения (поселок Киров) Светлоярского района области, в экспликацию земельных участков для размещения объекта попали и жилые строения на улицах Костюшко, Ленинаканская, Плеханова, им. Генерала Романенко, им. Моисеенко, дачные участки в СНТ «Строитель», СНТ «Шлюзовик», СНТ «Портовик», СНТ «Полезный отдых-1», СНТ «Полезный отдых-3», СНТ «Литейщик» и СНТ «Монтажник».
Напомним, о начале реализации первого этапа «проекта мечты» - дороги в обход Волгограда – было объявлено летом прошлого года. Тогда работы начались в районе села Малые Чапурники Светлоярского района.
Отмечалось, что дорога, которую собираются построить, станет частью международного транспортного коридора «Север – Юг», обеспечит доступ к морским портам Каспийского бассейна. Данный проект был поддержан президентом России, а затем внесен правительством РФ в схему территориального планирования в 2018 году. 


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